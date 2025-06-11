Признана банкротом одна из старейших российских сетей электроники «Ноу-хау»

Суд в Москве признал по иску Федеральной налоговой службы банкротом ООО «Мобиленд» — владельца сети магазинов «Ноу-хау». Это уже не первый старейший российский продавец электроники, у которого возникли проблемы с законом.



Продавец электроники банкрот

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Мобиленд», которое развивает сеть магазинов мобильной электроники под брендом «Ноу-хау», сообщил «Интерфакс». Суд постановил открыть в отношении должника конкурсное производство.

Решение принято по заявлению ИФНС №28 по Москве. Иск был зарегистрирован 12 апреля 2024 г. Долг ООО «Мобиленд» был оценен в 13,8 млн руб., в том числе основной — 8,6 млн руб.

За 2023 г. выручка ООО «Мобиленд» упала на 38,1% (233,4 млн руб.), чистая прибыль снизилась на 26,3% (7,77 млн руб.).

На апрель 2024 года «Яндекс Карты» показывали 47 торговых точек сети «Ноу-хау». Магазины под этой маркой в 2012 г. начал открывать «Вымпелком» (бренд — «Билайн»), а в 2013 г. он заключил партнерский договор с сетью «Ион» о переводе за свой счет всех ее точек под бренд «Ноу-хау». ООО «Мобиленд», а также ООО «Мобилсовет», ООО «Мобильные решения» и ООО «Ассортимент-Сервис» входят в группу ION.

Долги группы компаний

Группа компаний ION в начале 2000 годов создала сеть салонов сотовый связи «Мобильные советы». В 2004 г. компания была переименована в ION и сделала акцент на продаже не только сотовых телефонов, но и цифровых устройств.

В 2014 г. «Вымпелком», у которого с 2013 г. был опцион на выкуп ION, готов был купить компанию за $80 млн - $140 млн.

В октябре 2024 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела ограничения на движение счетов компаний группы ION. Арбитражный суд Москвы также принял решение о введении процедуры наблюдения в компании «Мобиленд». А компания «Алан-Абрис» подала иск о признании банкротом «Ассортимент-Сервиса». Ранее «МТС-Банк» выиграл иск о взыскании с компаний группы (солидарно) задолженности на сумму 308 млн руб.

«Ассортимент-Сервис» на паритетных началах принадлежит Александру Игошеву, Александру Михантьеву и Александру Болотову. Игошев также является владельцем компании «Мобильные решения» (ранее компания последовательно принадлежала Александру Юрову и Ирине Трофиловой). Болотов также является владельцем компании «Мобилсовет». «Мобиленд» принадлежит Александру Бачурину.

Выручка «Ассортимент-Сервиса» за 2023 г. составила 439 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. Выручка ООО «Мобильные решения» за тот же период — 133,3 млн руб., чистая прибыль — шесть млн руб. У «Мобилсовета» — выручка 233 млн руб., чистая прибыль — восемь млн руб.

Старейшие продавцы электроники в России уходят в прошлое

В мае 2025 г. CNews писал, что одно из юрлиц основанного еще в 2002 г. интернет-магазина «Плеер.ру» после череды претензий в неуплате налогов признано банкротом. В компании проведены внеплановые налоговые проверки, за ней числится налоговая задолженность на почти 350 млн руб., из которых основной долг составляет 203 млн руб., пени — 95 млн руб., 43 млн — штрафы.

В июне 2025 г. стало известно, что Федеральная таможенная служба России (ФТС) закрыла и опечатала популярный и любимый многими россиянами за низкие цены магазин техники и электроники PiterGSM, который работает с 2008 г. Впервые таможенники пришли к нему в 2022 г. Впрочем, на работе магазина это никак не отразилось — он продолжил функционировать.