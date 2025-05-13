Признано банкротом юрлицо старейшего интернет-магазина России

Одно из юрлиц основанного еще в 2002 г. интернет-магазина «Плеер.ру» после череды претензий в неуплате налогов признано банкротом. Задолженность компании перед ФНС составляет почти 350 млн руб.



Признан банкротом

ООО «Электрон», одно из юрлиц российского интернет-магазина «Плеер.ру», Арбитражным судом Москвы признано банкротом по «упрощенной процедуре отсутствующего должника» по иску Федеральной налоговой службы России (ФНС), выяснил «Русбейс».

В компании проведены внеплановые налоговые проверки, за ней числится налоговая задолженность на почти на 350 млн руб., из которых основной долг составляет 203 млн руб., пени — 95 млн руб., 43 млн — штрафы.

«Основанием образования данной задолженности является неуплата задолженности по обязательным платежам в соответствии с установленными срокам (декларации, МНК): в связи с начислениями по НДФЛ за 2023 г., в связи с начислениями по НДС за IV квартал 2023 г., в связи с начислениями по страховым взносам за девять и 12 месяцев 2023 г.», — сказано в материалах суда.

Администрация г. Оби Новосибирской области ФНС добилась признания банкротом ООО «Электрон»

«Электрон» стал юрлицом «Плеер.ру» в 2019 г., позже его заменили на ООО «Восход». Сам магазин существует с 2002 г. Он был открыт всего на четыре года позже, чем Ozon, который считается старейшим российским интернет-магазином. Основатель и владелец интернет-магазина «Плеер.ру» — Алексей Конышев.

Претензии ФНС

По данным ФНС, «Электрон» «с целью уклонения от уплаты налогов перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на "Восход"» и «есть значительная вероятность, что, если не наложить арест, компания вновь может в короткие сроки поменять организационную структуру и вывести деньги со счетов».

За время существования «Плеер.ру» периодически менял юрлица, указало ведомство в иске, при этом не меняя структуру, местонахождение компании и персонал, а Конышев, оставаясь бенефициаром, получал деньги на свои счета от ИП, «вовлеченных в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса».

Судьба старейшего интернет-магазина России

О решении Арбитражного суда наложить арест на имущество и бизнес Конышева CNews писал в декабре 2024 г. Обеспечительные меры были применены и к ООО «Восход», и к ООО «Электрон». Конышева также лишили права производить какие-либо действия с товарным знаком Pleer.

Тот факт, что «Электрон» перевел всю свою финансово-хозяйственную деятельность на фирму «Восход», стал одним из аргументов ФНС в пользу ареста бизнеса компании.

В 2018 г. магазин уже был под подозрением и в неуплате налогов, и в небольшом перечне других нарушений. В числе прочего, что вызвало интерес ведомства, снова была часта смена юрлиц.

В 2018 г. в московском офисе магазина тоже прошли обыски, вследствие которых магазин был вынужден ненадолго приостановить работу. В 2019 г. ситуация частично повторилась – по требованию суда магазин был закрыт на 30 дней. Основанием для этого стали результаты проверки ФНС и ФСБ России.

Как сообщал CNews, 25 сентября 2024 г. менеджеры сразу нескольких точек «Плеер.ру» уволились одним днем, а сам онлайн-магазин и его техподдержка прекратили работу «по техническим причинам». Закрылись и офлайн-точки — они перестали выдавать заказы и принимать технику на ремонт, на что сразу стали жаловаться покупатели.