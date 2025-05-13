Получите все материалы CNews по ключевому слову
Конышев Алексей
Конышев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Восход ФГБУ НИИ 657 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 2
|Meta Platforms - Facebook 4462 1
|Yandex - Яндекс 7664 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1121 2
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 247 1
|Яндекс.Маркет 1009 1
|BMW X - серия кроссоверов 24 1
|Дмитриев Алексей 49 2
|Семко Сергей 4 1
|Алексеев Дмитрий 4 1
|Конышева Татьяна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 5
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 1
|Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.