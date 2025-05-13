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Конышев Алексей



13.05.2025 Признано банкротом юрлицо старейшего интернет-магазина России 1
10.12.2024 Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца 1
06.12.2024 Налоговая требует 10 миллиардов у старейшего в России интернет-магазина 1
25.09.2024 Работники «Плеер.ру» уволились одним днем. Магазины закрыты, купить ничего нельзя, технику в ремонт не сдать. Опрос 1
24.07.2018 Знаменитый магазин «Плеер.ру» под следствием ФСБ и налоговой 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Конышев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 657 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 2
Meta Platforms - Facebook 4462 1
Yandex - Яндекс 7664 1
Плеер.ру 8 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 754 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 2
Unsplash 977 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 53 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 166 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 4
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 2
Судебная власть - Judicial power 2336 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12341 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 83 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 335 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4494 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3102 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2377 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1121 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 247 1
Яндекс.Маркет 1009 1
BMW X - серия кроссоверов 24 1
Дмитриев Алексей 49 2
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Конышева Татьяна 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7624 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1204 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7068 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1982 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 130 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1194 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 505 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 461 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 1
Forbes - Форбс 852 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1956 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1005 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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