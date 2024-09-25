Работники «Плеер.ру» уволились одним днем. Магазины закрыты, купить ничего нельзя, технику в ремонт не сдать. Опрос

Менеджеры ряда точек «Плеер.ру» уволились одним днем. Магазин и техподдержка закрыты «по техническим причинам», офлайн-точки тоже не работают, технику на ремонт не принимают.

«Плеер.ру» сломался

Интернет-магазин «Плеер.ру», один из старейших в своей сфере, прекратил свою работу. Возможно, это временная мера, однако на сайте указано, что магазин и отдел технической поддержки не функционируют «по техническим причинам».

По информации Shopper’s, закрыты еще и физические точки «Плеер.ру». Как сообщил изданию один из клиентов магазина, он не смог сдать ранее купленную технику в один из офлайн-магазинов «Плеер.ру» в Москве.

К моменту выхода материала представители «Плеер.ру» не комментировали происходящее. Редакция CNews направила запрос в компанию и ожидает ответа.

Массовые увольнения

По словам собеседника Shopper’s, он пытался связаться с несколькими менеджерами магазина, но те якобы «уволились одним днем».

Официальный сайт магазина

Shopper’s пишет, что на HeadHunter 24 сентября 2024 г. появилось сразу четыре объявления менеджеров «Плеер.ру» о поиске работы. Согласно их резюме, проработали они в магазине более пяти лет каждый

Если верить собеседнику Shopper’s, то ему даже удалось поговорить непосредственно с Алексеем Конышевым – основателем «Плеер.Ру». Что было в той беседе, остается неизвестным, и нет фактов, подтверждающих, что она в принципе состоялась. Собеседник Shopper’s заявил, что Конышев якобы удалил весь диалог 24 сентября 2024 г.

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В официальном сообществе «Плеер.ру» в социальной сети «ВКонтакте» тоже появилось сообщение о прекращении деятельности сервиса «по техническим причинам». Ни в сообществе, ни на официальном сайте магазина к моменту выпуска материала не было информации даже о примерных сроках возобновления его работы.

На официальном сайте «Плеер.ру» из способов связи были лишь два городских телефона в Москве и форма обратной связи. Сообщество магазина в «ВКонтакте» предлагает также писать на почту, зарегистрированную на yandex.ru.

Возможно ли перерождение

«Плеер.ру» работает с 2002 г. и действительно является одним из старейших российских интернет-магазинов в России. Самым старым его назвать нельзя, потому что популярнейший среди россиян Ozon функционирует с 1998 г.

Основной стратегией «Плеер.ру» на протяжении многих лет были более низкие цены в сравнении с конкурентами. Это работало, и от клиентов не было отбоя, что подтверждается включением «Плеер.ру» в 2013 г. в топ-30 самых крупных российских интернет-компаний по версии Forbes. На тот момент годовая выручка магазина оценивалась в $60 млн.

За последние несколько лет «Плеер.ру» сменил несколько юрлиц. К моменту выпуска материала за ним стояла компания ООО «Восход», что указано на сайте магазина. Это сравнительно новая компания, основанная в 2021 г. по данным сервиса «Контур.Фокус», 2023 г. «Восход» завершила с выручкой 3,1 млрд руб. и чистой прибылью в размере 78,9 млн руб.

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Как надолго остановлена работа магазина, неизвестно

Как сообщал CNews, за пять лет до этого, в 2018 г., «Плеер.ру» попал под подозрение в неуплате налогов и других нарушениях. Уже тогда регуляторам не нравилось, что компания часто меняет юрлица. В его московском офисе даже прошли обыски, вследствие которых магазин был вынужден ненадолго приостановить работу.

В 2019 г. «Плеер.ру» по требованию суда магазин был закрыт на 30 дней. Основанием для закрытия стали результаты проверки ФНС и ФСБ России.

Существует вероятность, что «Плеер.ру» в обозримом будущем может переродиться в современный маркетплейс – об этом говорит неназванный собеседник Shopper’s, утверждающий, что осведомлен о соответствующих планах Конышева. План по привлечению продавцов якобы заключается в более низких комиссиях по сравнению с крупнейшими игроками рынка и нулевой ставкой за хранение товаров и доставку со складов.

Если эти планы будут реализованы, то конкурировать «Плеер.ру» будет вынужден с очень серьезными игроками рынка – с Ozon и Wildberries, которые всего за несколько последних лет открыли сотни пунктов выдачи (у Ozon есть еще и постаматы) по всей России. Также придется соперничать как минимум с «Яндекс Маркетом», «Мегамаркетом» и новым игроком – «Магнит маркетом», основанным на маркетплейсе KazanExpress.



