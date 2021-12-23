Налоговая устраивает личное банкротство ИТ-шнику, провалившему огромные госпроекты. Это крайне редкий судебный случай

Находящийся под стражей основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» рискует стать банкротом как индивидуальный предприниматель и гражданин. Для него это грозит распродажей личного имущества и правом в течение пяти лет заниматься бизнесом. Иск о банкротстве подан московской инспекцией ФНС, и это не самая распространенная практика.

Банкротство Всеволода Опанасенко

К многочисленным проблемам основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, который находится под арестом, добавился иск о его банкротстве от инспекции налоговой службы (ИФНС) №36 по Москве.

Суть и сумма претензий в публичном доступе пока не представлены, хотя вполне разумно предположить, что дело касается неуплаченных налогов. Редакция ожидает от ИФНС комментариев на этот счет.

В карточке иска в судебной картотеке прописано, что заявление подано о признании банкротом «гражданина (индивидуального предпринимателя)». В данном случае два этих понятия эквивалентны. Как сообщает ФНС на своем сайте, «дело о банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя рассматривается по одним и тем же правилам».

Принципиальный смысл этого тождества заключается в том, что человек-банкрот перед кредиторами по линии его бизнес-деятельности несет ответственность своим личным имуществом, например квартирами и машинами.

ФНС банкротит находящегося под арестом Всеволода Опанасенко

По закону, индивидуальный предприниматель (ИП), признанный банкротом, после завершения всех процедур в течение пяти лет не может быть заново зарегистрирован как ИП. На протяжении всего этого времени он также лишается права осуществлять предпринимательскую деятельность и как-либо участвовать в управлении юрлицами (за исключением кредитных организаций).

Иск к Опанасенко был подан 10 декабря 2021 г. На данный момент заявление оставлено без движения до 14 января 2021 г. До этого момента истец должен предоставить суду недостающие документы.

Персональное банкротство — нечастая практика

Как рассказал CNews практикующий юрист, подача исков о персональном банкротстве со стороны налоговых инспекций — это не уникальная, но все же очень нечастая практика. В понимании эксперта, ИФНС стараются избегать таких исков, потому что все финансовое бремя по обеспечению процедуры банкротства (выплаты внешнему управляющему и пр.) ложатся на плечи истца.

Его слова отчасти подтверждаются статистикой картотеки арбитражных судов. В 2021 г. служители Фемиды рассматривали от ИФНС №36 персональные иски о банкротстве 15 раз (включая иск к Опанасенко). По крайней мере, если считать дела, в которых ИФНС №36 выступала единственным кредитором. В 2020 г. таких исков не было вовсе. В 2019 г. — их оказалось четыре, в 2017-2018 гг. — ни одного. Итого — 19 банкротных исков за пять лет.

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Источник CNews на ИТ-рынке, хорошо знакомый с бизнесом Опанасенко, обращает внимание на то, что его главное детище «Т-платформы» (более ему не подконтрольны) в конце 2019 г. первой попыталась обанкротить именно ИФНС №36, хотя кредиторов у компании было предостаточно. Впоследствии дело было прекращено; компанию сейчас банкротят в рамках другой процедуры.

По мнению эксперта, налоговая служба демонстрирует к Опанасенко и его бизнесу особое отношение. Причины такого подхода ему неизвестны.

Проблемы Всеволода Опанасенко

Напомним, Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Сейчас Опанасенко находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Основанная Опанасенко компания «Т-платформы» сейчас должна выплатить государству 3,26 млрд руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к компании 5 октября 2021 г. обратился Минпромторг. В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа. Субсидии были получены, когда главным акционером и руководителем компании был Опанасенко.

Напомним также, в марте 2021 г. CNews писал, что в затянувшемся разбирательстве ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) с Опанасенко на 1,5 млрд руб. Гагаринский районный суд Москвы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации. Стороны не смогли мирно разобраться с акциями «Т-платформ».