Merlion – официальный дистрибьютор Borey

Merlion подписал дистрибьюторское соглашение с компанией «КБ Борей», российским разработчиком и производителем систем прецизионного кондиционирования, мини и контейнерных ЦОД под брендом Borey. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В рамках подписанного соглашения Merlion будет продвигать в своем В2В-канале всю продукцию вендора, а именно: межрядные кондиционеры ВРК-30 и ВРК-60, работающие на охлажденной воде; межрядные кондиционеры ВРК-325Ф, ВРК-330Ф, ВРК-640Ф и ВРК-650Ф работающие на фреоне; автономные мини-ЦОД высотой 24/42U, способные разместить 4, 8 или 12 кВт нагрузки; шкафные фреоновые кондиционеры мощностью от 15 до 140 кВт; чиллеры с функцией фрикулинга мощностью от 5 до 520 кВт.

Продукция Borey разработана специально для российского потребителя с учетом специфических особенностей промышленных объектов и условий климата. Контроллеры совместимы со всеми типами протоколов. Все решения – энергоэффективные, с широкой сферой применения: телеком-сегмент, диспетчерские центры, промышленные предприятия, финансовый сектор (банки), колл-центры, коммерческие дата-центры. Собственные производственные мощности «КБ Борей» и наличие всех комплектующих обеспечивают оптимальные сроки производства - от 6 до 14 недель в зависимости от типа оборудования.

Ратмир Трошин, директор по развитию бизнеса, компания «КБ Борей»: «Мы рады подписать дистрибьюторское соглашение с одним из крупнейших дистрибьюторов на российском ИТ-рынке. Компания Merlion оказывает широкий спектр услуг в сегменте В2В, помогая партнерам в решении задач любой сложности, и здесь мы видим хорошие перспективы по продвижению нашей продукции, разработанной и произведенной на территории России».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.