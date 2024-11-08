Глава американского регулятора при Трампе усложнит жизнь ИT-гигантам и облегчит ее Starlink Илона Маска

Республиканец Брендон Карр, который, скорее всего, в ближайшем будущем займет пост главы Федеральной комиссии по связи США, намерен скорректировать политику регулятора. Он считает необходимым ужесточить контроль над технологическими гигантами и заставить их платить больше в фонд ведомства. А Starlink, напротив, светит шанс получить финансирование, в котором ему отказали два года назад.



«Проект 2025»

Республиканец Брендон Карр (Brendan Carr), который, скорее всего, возглавит Федеральную комиссию по связи США (FCC) при избранном президенте Дональде Трампе (Donald Trump) изложил свои планы по регулированию отрасли в «Проекте 2025», пишет Ars Technica.

По всей видимости, ведущим кандидатом на пост председателя FCC является Карр «благодаря своему опыту и активному участию в попытках наметить курс для республиканцев в политике в области телекоммуникаций», сказал изданию Крис Льюис (Chris Lewis), президент и генеральный директор группы по защите прав потребителей Public Knowledge.

Карр, если он получит это назначение, скорее всего, попытается ужесточить регулирование крупных технологических компаний (Big Tech), одновременно сокращая регулирование интернет-провайдеров.

Что хочет Карр

В «Проекте 2025» Карр написал, что FCC должна иметь четыре основные цели — «обуздание крупных технологических компаний, содействие национальной безопасности, высвобождение экономического процветания и обеспечение подотчетности FCC и надлежащего управления».

wirestock на Freepik Сторонник Трампа на посту главы FCC в Вашингтоне может усложнить жизнь американским ИТ-корпорациям

В документе есть раздел под названием «Обуздание крупных технологических компаний», в котором говорится, что FCC должна уточнить раздел 230 Закона о коммуникациях (Communications Decency Act) и «издать приказ, который интерпретирует раздел 230 таким образом, чтобы исключить обширные, не прописанные в тексте иммунитеты, которые суды вложили в закон». Имеются в виду иммунитеты, которыми наделены крупные ИТ-компании.

Карр также, как пишет Ars Technica, хочет помочь интернет-провайдерам осуществить давнюю мечту о том, чтобы заставить технологические компании платить за модернизацию широкополосных сетей. Одна из глав «Проекта 2025» гласит, что FCC должна «потребовать, чтобы Big Tech начали вносить справедливую долю» в «примерно $9 млрд универсального сервисного фонда FCC».

Притеснение противников и поддержка сторонников

FCC под руководством Карра, считает автор статьи, также может попытаться наказать СМИ, которые воспринимаются как противники Трампа.

В начале ноября 2024 г. Карр, например, заявил, что демократическое издание NBC пытается обойти правило равного времени, которое следует предоставлять для агитации обоим кандидатам: «Цель правила — избежать именно такого предвзятого и партийного поведения — когда лицензированный вещатель использует общественные радиоволны для оказания влияния на одного кандидата накануне выборов. Если только вещатель не предлагал равное время другим соответствующим кампаниям».

Позднее Карр заявил на республиканском канале Fox News, что «все меры правовой защиты должны быть рассмотрены», включая «отзыв лицензии». Хотя, как отметила Группа по защите прав потребителей СМИ Free Press, закон не был нарушен, так как «у вещателей нет юридических обязательств выделять эфирное время для оппозиционных кандидатов, если только кандидаты не попросят об этом».

С другой стороны, Карр, пишет Ars Technica, может попытаться направить деньги в систему Starlink Илона Маска (Elon Musk), ведь он был ярым противником решения FCC два года назад отклонить заявку Starlink на получение $885,51 млн на финансирование широкополосной связи. FCC, сказал тогда Карр, является одним из «растущего списка административных органов, которые принимают меры против предприятий Илона Маска». Он утверждал, что «администрация Байдена предпочитает отдавать приоритет своим политическим и идеологическим целям в ущерб подключению американцев».