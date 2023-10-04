Новые модели смартфонов Umidigi на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») сообщает о поступлении в продажу на российском рынке новых смартфонов Umidigi – моделей А15 и G5 Mecha. Об этом CNews сообщили представители diHouse.
Смартфон Umidigi G5 Mecha не выглядит как смартфон для экстремальных условий, однако обладает всеми необходимыми для работы в таких условиях характеристиками. Корпус смартфона защищен по стандарту IP69K и обладает индексом защиты от брызг и пыли IP68. Батарея емкостью 6000 мАч обеспечивает бесперебойную работу смартфона без необходимости подзарядки в течение дня. Umidigi G5 Mecha поддерживает зарядку 10 Вт. Основная камера имеет разрешение 50 МП, фронтальная – 8 МП.
Umidigi A15 — универсальная модель, подходящая для всех пользователей. Это устройство является производительным смартфоном с большим объемом памяти: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Модель долго держит заряд благодаря аккумулятору на 5150 мАч. Модель поддерживает зарядку 18 Вт.
Обе модели работают на базе операционной системе Android 13. Внутреннее наполнение устройств — процессоры Unisoc (T616 у модели А15, T606 у модели G5 Mecha) и графический процессор ARM Mali G57.
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Бренд Umidigi занимается разработкой и производством функциональных смартфонов. Компания представлена на глобальном рынке 11 лет и поставляет свою продукцию во многие страны по всему миру. Смартфоны бренда сертифицированы по международным стандартам CE, RoHS, FCC, TELEC
diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».
«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.