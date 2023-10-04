Новые модели смартфонов Umidigi на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») сообщает о поступлении в продажу на российском рынке новых смартфонов Umidigi – моделей А15 и G5 Mecha. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Смартфон Umidigi G5 Mecha не выглядит как смартфон для экстремальных условий, однако обладает всеми необходимыми для работы в таких условиях характеристиками. Корпус смартфона защищен по стандарту IP69K и обладает индексом защиты от брызг и пыли IP68. Батарея емкостью 6000 мАч обеспечивает бесперебойную работу смартфона без необходимости подзарядки в течение дня. Umidigi G5 Mecha поддерживает зарядку 10 Вт. Основная камера имеет разрешение 50 МП, фронтальная – 8 МП.

Umidigi G5 Mecha

Umidigi A15 — универсальная модель, подходящая для всех пользователей. Это устройство является производительным смартфоном с большим объемом памяти: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Модель долго держит заряд благодаря аккумулятору на 5150 мАч. Модель поддерживает зарядку 18 Вт.

Umidigi A15

Обе модели работают на базе операционной системе Android 13. Внутреннее наполнение устройств — процессоры Unisoc (T616 у модели А15, T606 у модели G5 Mecha) и графический процессор ARM Mali G57.

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Бренд Umidigi занимается разработкой и производством функциональных смартфонов. Компания представлена на глобальном рынке 11 лет и поставляет свою продукцию во многие страны по всему миру. Смартфоны бренда сертифицированы по международным стандартам CE, RoHS, FCC, TELEC

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.