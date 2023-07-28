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OCS начинает продвижение расходных материалов Linkwin

OCS объявила о начале сотрудничества с производителем Linkwin (Dongguan Linkwin Electronics Co).

Компания, основанная в 2010 г., специализируется на создании расходных материалов для принтеров таких брендов как Zebra, Honeywell, Datacard. Все продукты Linkwin прошли сертификацию качества ISO9001 и ROHS (Restriction of Hazardous Substances).

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Портфель OCS пополнят бумажные браслеты в рулонах и картриджах производства Linkwin для принтеров, печатающих браслеты, и красящая лента для карточных принтеров. Сотрудничество с Linkwin позволит дистрибьютору обеспечить партнеров расходными материалами и заместить продукцию ушедших с рынка производителей. Так, ассортимент вендора заинтересуют партнеров, которые работают с заказчиками из сферы медицины, HoReCa и индустрии развлечений.

Поддержкой и продвижением решений Linkwin займется департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Специалисты дистрибьютора готовы провести консультации по продукции вендора, а также оказать помощь в подборе решений под задачи конкретного проекта.

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