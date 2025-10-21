Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0

Teamgroup, бренд памяти, объявил о выпуске нового продукта в линейке твердотельных накопителей Teamgroup NV с интерфейсом M.2 — Teamgroup NV10000 M.2 PCIe 5.0. Данное устройство обеспечивает скорость чтения до 10 000 МБ/с и демонстрирует стабильную эффективность работы как в повседневных задачах (работе и развлечениях), так и при передаче файлов больших объемов, а также резервном копировании. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Твердотельный накопитель Teamgroup NV10000 M.2 PCIe 5.0 создан с использованием технологии флеш-памяти 3D NAND и имеет современный интерфейс передачи данных PCIe Gen5 x4, обеспечивая скорость чтения до 10 000 МБ/с. Накопитель доступен в трех вариантах емкости: 1, 2 и 4 ТБ, совместим с последними платформами Intel и AMD и может использоваться как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. Накопитель оснащен эксклюзивным запатентованным тонким графеновым радиатором от Teamgroup, который снижает температуру работы SSD-накопителя и повышает эффективность охлаждения, обеспечивая стабильно высокую производительность даже при длительном использовании.

На твердотельный накопитель Teamgroup NV10000 M.2 PCIe 5.0 распространяется пятилетняя гарантия, и он поддерживает запатентованное программное обеспечение Teamgroup S.M.A.R.T. для интеллектуального мониторинга состояния SSD-накопителей. Пользователи могут в любой момент отслеживать состояние устройства, выполнять настройку и диагностику, обеспечивая надежное и безопасное использование. Кроме того, упаковка устройства производится из перерабатываемых и экологически чистых материалов, что соответствует международным стандартам экологической безопасности, таким как RoHS и REACH.