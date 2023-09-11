Портфель OCS пополнят твердотельные накопители KingSpec

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, пополняет портфель комплектующих для ПК и предлагает партнёрам продукцию китайской компании Shenzhen KingSpec Electronics Technology Co., Ltd.

Партнёрам дистрибьютора уже доступны SSD KingSpec. Продукты KingSpec производятся в соответствии со стандартами контроля качества ISO9001 и индивидуальными испытаниями на моделирование сценариев применения, включая испытания в широком диапазоне температур и соляном тумане, при ударах, вибрациях, отключении питания, последовательном чтении и записи и пр. Все линейки продукции Kingspec получили сертификаты FCC, CE, RoHS, REACH и KC.

Благодаря сотрудничеству с компанией KingSpec дистрибьютор расширит предложение твердотельных накопителей, а партнёры OCS смогут предложить заказчикам SSD по доступным ценам.

Продвижением продукции KingSpec займётся департамент компонентов. Специалисты OCS готовы провести консультации по продукции вендора, а также оказать помощь в подборе решений.