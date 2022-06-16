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DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров и электронных гаджетов Ugreen подписали дистрибьюторское соглашение. Поставки товара в федеральные торговые сети и на маркетплейсы начнутся в июле 2022 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Ugreen специализируется на решениях для профессионального подключения аудио-, видео- и компьютерного оборудования. С 2012 г. компания занимается производством носимых гаджетов, аксессуаров для домашней, офисной и автомобильной техники. Аксессуары бренда можно приобрести более чем в 100 странах мира, а ассортиментный ряд включает в себя сотни наименований и подходит как для обеспечения работы офисной техники, так и для личного применения.

Компания diHouse в июле 2022 г. начнет поставки сумок, органайзеров, подставок и держателей для мобильной электроники, а также хабов, адаптеров, кабелей и других аксессуаров бренда.

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Техника Ugreen

Ольга Полоновская, руководитель департамента «Аксессуары» в diHouse: «Продукция Ugreen уже хорошо зарекомендовала себя на международном рынке. Она востребована пользователями и обладает многочисленными наградами в области инноваций и дизайна таких престижных конкурсов, как CES, Red Dot, iF Design и др. Думаю, Ugreen имеет большой потенциал в России, так как предлагает высококачественные товары по доступной цене».

Продукция бренда соответствует стандартам европейской химической безопасности RoHS, а ее качество строго контролируется на всех этапах производства: каждый аксессуар проходит ряд проверок до поступления в продажу. Российским пользователям Ugreen предоставляется сервисная поддержка и гарантийное обслуживание на территории всей страны.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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