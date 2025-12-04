Разделы

Teamgroup выпускает миниатюрный внешний твердотельный накопитель Teamgroup PD40

Бренд памяти Teamgroup объявил о выпуске миниатюрного внешнего твердотельного накопителя Teamgroup PD40 с новейшим интерфейсом передачи данных USB4 Type-C, который обеспечивает скорость чтения до 4000 Мб/с. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Teamgroup PD40 выполнен в матово-черной и темно-красной цветовой гамме. Резиновая текстура с углублениями корпуса предотвращает скольжение, а за счет крепежного отверстия устройство можно прикрепить к рюкзаку. Оно имеет корпус массой 22 грамма и доступно в нескольких вариантах емкости: 1, 2 и 4 ТБ. Благодаря интерфейсу передачи данных USB4 Type-C накопитель совместим с различными устройствами USB 3.2 и USB 2.0, что обеспечивает подключение к разным устройствам и системам.

team1.jpg

Teamgroup

Teamgroup PD40 поставляется с пятилетней гарантией и имеет сертификат защиты от пыли и влаги IP54. Устройство оснащено силиконовой защитой для порта Type-C, которая предотвращает попадание пыли и влаги.

