Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

Team Group показала портативны SSD-драйв с аппаратной кнопкой, нажатие которой приводит к полному и моментальному удалению всех данных из памяти накопителя. Восстановить их будет невозможно – кнопка физически ломает чип памяти. Емкость новинки – 2 ТБ, намного больше, чем у подавляющего большинства обычных USB-флешек.

Нажми на кнопку, получишь результат

Компания Team Group выпустила новый твердотельный накопитель Expert P35S для хранения данных, не предназначенных для чужих глаз. Его ключевая особенность – аппаратная кнопка удаления абсолютно всех данных из памяти, с гарантией невозможности их принудительного восстановления.

Работает механизм защиты информации до предела просто. Если активировать кнопку, то она буквально сломает микросхему памяти, на аппаратном уровне, после чего «оживить» ее будет невозможно. Для защиты от случайного нажатия в кнопке предусмотрен предохранитель в виде защитной шторки.

Expert P35S – это по сути, замена обычных USB-флешек, От них он отличается в первую очередь гораздо более высокой скоростью работы – до 1000 МБ/с при чтении. Это стало возможным благодаря использованию интерфейса USB-C 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит/с. Как ни странно, скорость записи Expert P35S производитель не раскрыл.

Expert P35S вмещает до 2 ТБ информации. Это один из самых компактных портативных SSD в мире – его размеры составляют 90х40х18 мм, а весит он всего 42 грамма за счет пластикового корпуса.

К моменту выхода материала сроки начала продаж и рекомендуемую цену своей новинки Team Group не раскрывала. Премьера Expert P35S состоялась в Тайбэе (Тайвань) на международной выставке потребительской электроники Computex 2025.

Потому что программам доверия нет

Механизм самоуничтожения, встроенный в Expert P35S, может быть активирован когда угодно и где угодно. Для его работы SSD не нужно даже подключать к компьютеру – достаточно незаметно нажать на кнопку в кармане, после чего накопитель аппаратно выйдет из строя. При этом внешне это никак не проявится – после активации защитную крышку поверх кнопки, выполненную здесь в виде двухпозиционного ползунка, можно так же незаметно вернуть в первоначальное положение.

Такой метод предотвращения несанкционированного доступа гораздо надежнее в сравнении с софтверными альтернативами. В настоящее время существуют SSD и флешки, в которых есть кнопка экстренного форматирования, но, во-первых. Для этого нужно подключить их к ПК, во-вторых, в значительной части случаев восстановить данные после форматирования более чем реально, притом почти (или вовсе) без потерь.

Менее безопасные альтернативы

К 2025 г. производители накопителей изобрели множество технологий защиты информации в памяти их устройств. Но в подавляющем большинстве своем они базируются на шифровании данных. Например, Kingston выпускает флешки с шифрованием по алгоритму AES – нужно ввести заранее установленный пароль, чтобы получить доступ к данным. После трех неправильных вводов информация стирается.

Однако современные алгоритмы искусственного интеллекта научились обходить многие алгоритмы шифрования. Это делает такой метод защиты данных не очень эффективным.

Флешка с функцией перегрева

Сломать чип памяти пополам – это, вероятно, самый лучший способ недопущения утечки информации. Но есть и другие способы аппаратной защиты – например, зимой 2024 г. CNews писал о флешке, которая может за мгновения нагревать чип памяти до более чем 100 градусов Цельсия и тем самым выводить его из строя.

В этой же флешке предусмотрен и программный механизм защиты. Если просто вставить ее в USB-порт компьютера, она даже не прочитается – ПК будет уверять, что накопитель поврежден. Вторая попытка даст тот же эффект, и лишь на третий раз содержимое памяти отобразится на экране, и с ним можно будет взаимодействовать.

Также в 2021 г. CNews сообщал о созданной в России флешке с настоящим детонатором. На ее корпусе есть активирующая его кнопка. Электродетонатор выбрасывает кумулятивную струю, которая полностью повреждает печатную плату. Восстановление данных становится невозможным.