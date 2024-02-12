Выпущена флешка с функцией самоуничтожения для параноиков, хакеров и журналистов. Видео

ИТ-специалист разработал флешку, способную надежно уничтожить всю хранящуюся в ее памяти информацию. В ней нет систем шифрования, но и прочитать ее сможет далеко не каждый. Уничтожение данных, по задумке автора, обеспечивается за счет сильного нагрева флешки.

Три вместо одного

Компьютерный специалист Райан Уокер (Ryan Walker) из компании Interrupt Labs разработал уникальный флеш-драйв с функцией самоуничтожения, пишет Tom’s Hardware. По словам автора, этот накопитель ориентирован на журналистов и «хардкорных хакеров», но при этом не имеет никаких встроенных алгоритмов шифрования. Своему проекту Уокер дал название Ovrdrive. Емкость накопителя он не раскрыл.

Сделано это, вероятнее всего, намеренно. В некоторых странах использование устройств с функцией шифрования данных может являться нарушением закона. Их отсутствие в детище Уокера позволяет использовать ее без оглядки на уголовный кодекс.

Вместо системы шифрования Уокер придумал другой, хотя и менее надежный способ защитить данные на флешке без ее физического уничтожения. Любой, кто вставит ее в USB-порт компьютера или ноутбука, обнаружит, что она не читается или повреждена.

Даже вторая попытка подключения флешки не принесет результатов – лишь на третий раз содержимое памяти отобразится на экране, и с ним можно будет взаимодействовать.

Температура кипения воды

Обязательное тройное подключение – базовый механизм защиты, реализованный Уокером. Есть и более радикальный – для экстренных случаев, когда данные на флешке нужно уничтожить.

Речь о механизме очень сильного нагрева устройства, точнее, непосредственно чипа памяти. По словам разработчика, его температура очень быстро превысит 100 градусов Цельсия, что должно вывести модуль памяти из строя. Как инициировать нагрев, Уокер не говорит.

По сути два механизма – это компромисс, на который Уокер был вынужден пойти. Первоначально он планировал сделать полноценный механизм самоуничтожения флешки, но все его идеи оказались непригодными для интеграции в устройство, нацеленное на массовое производство, а именно это входит в планы Уокера.

Что делать с шифрованием

Предложенные Уокером варианты защиты информации от посторонних глаз в некоторых случах могут оказаться недостаточно надежными. Эксперты Tom’s Hardware предлагают не отказываться от криптографии и использовать сторонние механизмы шифрования.

Уокер рассказывает о своем проекте

К таковым они отнесли в первую очередь VeraCrypt, который распространяется с открытым исходным кодом, и который, с высокой степенью вероятности, будет ощутимо надежнее, нежели BitLocker. Последний, как сообщал CNews, показал себя не с самой лучшей стороны – в начале 2024 г. его удалось взломать менее чем за минуту при помощи копеечного устройства, которое может собрать каждый.

Нужна финансовая помощь

В проекте Ovrdrive Уокер является создателем и идейным вдохновителем, но никак не спонсором. У него нет денег на массовое производство флешек для параноиков, и потому он обратился к мировому сообществу с просьбой профинансировать массовый выпуск Ovrdrive.

В рамках своей краудфандинговой кампании Уокер продает флешки по $69 (6270 руб. по курсу ЦБ на 12 февраля 2024 г.) с бесплатной доставкой по США и 12-долларовой (1090 руб.) доставкой по всему миру. К моменту выхода материала Уокер собрал свыше 70% требуемой суммы.

В России смогли лучше

Уокер так и не объяснил, что именно вызывает нагрев чипа памяти до более чем 100 градусов, и как именно активируется этот механизм. Однако он далеко не единственный, кого интересует безопасность информации на незашифрованных накопителей, и кто создает такие устройства.

За да с половиной года до Уокера схожий с Ovrdrive накопитель был создан в России, причем не домашним разработчиком, а сотрудниками госкорпорации «Ростех». Как сообщал CNews, отечественную флешку не нужно подключать по три раза, и ее не нужно греть – внутри нее есть настоящий электродетонатор, который срабатывает по нажатию физической кнопки.

Простое и эффективное решение начисто уничтожает накопитель – сработав, детонатор выбрасывает кумулятивную струю, которая необратимо повреждает печатную плату и размещенные на ней элементы.