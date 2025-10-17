Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0

Киберспортивный бренд T-Force от компании Teamgroup, производителя памяти, объявил о выпуске твердотельного накопителя T-Force Z54E PCIe 5.0. Данный накопитель оснащен контроллером Phison E28 с техпроцессом 6 нм от TSMC, что позволяет достигать скорости чтения до 14 900 МБ/с, имеет интерфейс PCIe Gen5 x4 и поддерживает протокол NVMe 2.0, а также обладает встроенным DRAM Cache, что повышает скорость записи. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Продукт оснащен эксклюзивным тонким графеновым радиатором от Teamgroup, и помимо использования штатного радиатора материнской платы, пользователи также могут опционально подключать жидкостное охлаждение SSD от Teamgroup или радиатор с активным вентилятором, что позволяет создавать оптимальные решения для управления тепловыделением.

Твердотельный SSD-накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0 доступен в трех вариантах емкости: 1, 2 и 4 ТБ. Модели с объемом 2 и 4 ТБ обеспечивают последовательные скорости чтения и записи до 14 900 и 14 000 МБ/с соответственно, используя высокоплотную флэш-память 3D TLC NAND в сочетании с функциями защиты данных и коррекции ошибок. С помощью запатентованного программного обеспечения S.M.A.R.T. для интеллектуального мониторинга, разработанного командой Teamgroup, пользователи могут легко отслеживать состояние и производительность SSD-накопителей.