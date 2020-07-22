Teamgroup выпустила SSD-накопитель серии «EX» и флэшки C201 серии «Impression»

Teamgroup анонсировала твердотельный накопитель EX Series 2,5” с высокой скоростью чтения и записи данных, а также флэш-накопитель C201, представленный в мягких спокойных расцветках.

Скорость последовательного чтения данных нового SSD-накопителя достигает 550 МБ/с, скорость записи – до 520 МБ/с. Накопитель также поддерживает технологию SLC-кэш для предотвращения снижения производительности. Кроме того, технология компенсации износа и функция ECC обеспечивают надежность накопителей серии EX.

Teamgroup EX Series и C201

Флэш-накопитель Teamgroup C201 с интерфейсом USB 3.2 Gen1 представлен в расцветках от художника Джорджио Моранди: «тусклый зеленый», «туманный синий» и «дымчатый розовый». Помимо этого, корпус накопителя имеет эргономичный изгиб для большого пальца.

Стоимость SSD EX Series составляет $57 за версию на 512 ГБ и $100 за 1 ТБ. Флэш-накопители C201 стоят $8,3 (32 ГБ), $12,8 (64 ГБ) и $22,5 (512 ГБ).