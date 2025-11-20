Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-Create Expert P35S с функцией мгновенного удаления данных одним нажатием

Teamgroup объявила о выпуске внешнего SSD-накопителя с функцией уничтожения данных одним нажатием — T-Create Expert P35S. Устройство оснащено запатентованной двухступенчатой кнопкой безопасности Teamgroup в сочетании с двойным механизмом красного визуального индикатора и структурного демпфирования, что предотвращает случайное нажатие и обеспечивает безопасность эксплуатации.

T-Create Expert P35S специально разработан для быстрого удаления конфиденциальной информации в критических ситуациях и оснащен эксклюзивной запатентованной технологией от Teamgroup по уничтожению данных одним нажатием, которая сочетает в себе «двойной режим уничтожения данных» и «разрушение чипа». В экстренных ситуациях одно нажатие кнопки полностью уничтожает важную информацию, гарантируя невозможность ее восстановления, что обеспечивает комплексное усиление защиты данных.

В повседневном использовании P35S обеспечивает простоту эксплуатации и стабильную производительность, отвечающую требованиям профессиональных рабочих процессов.Устройство весит всего 42 грамма, а благодаря компактному и округлому корпусу его удобно держать и использовать одной рукой, что позволяет легко выполнять операции с данными. P35S оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2 с поддержкой Plug-and-Play и доступен в вариантах емкости 256, 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, что гибко удовлетворяет особые потребности профессионалов при работе с конфиденциальной информацией в критических ситуациях, обеспечивая при этом стабильное и высокоэффективное мобильное хранение данных.



T-Create Expert P35S поставляется с гарантией в 1 год. Устройство проходит тщательное тестирование и контроль качества для обеспечения стабильности и надежности продукта.

Дизайн упаковки выполнен полностью из бумаги и без использования винтов, что сочетает экологичность и возможность переработки, отражая приверженность Teamgroup устойчивому развитию и защите окружающей среды.

