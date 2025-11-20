Разделы

Техника
|

Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-Create Expert P35S с функцией мгновенного удаления данных одним нажатием

Teamgroup объявила о выпуске внешнего SSD-накопителя с функцией уничтожения данных одним нажатием — T-Create Expert P35S. Устройство оснащено запатентованной двухступенчатой кнопкой безопасности Teamgroup в сочетании с двойным механизмом красного визуального индикатора и структурного демпфирования, что предотвращает случайное нажатие и обеспечивает безопасность эксплуатации.

T-Create Expert P35S специально разработан для быстрого удаления конфиденциальной информации в критических ситуациях и оснащен эксклюзивной запатентованной технологией от Teamgroup по уничтожению данных одним нажатием, которая сочетает в себе «двойной режим уничтожения данных» и «разрушение чипа». В экстренных ситуациях одно нажатие кнопки полностью уничтожает важную информацию, гарантируя невозможность ее восстановления, что обеспечивает комплексное усиление защиты данных.

В повседневном использовании P35S обеспечивает простоту эксплуатации и стабильную производительность, отвечающую требованиям профессиональных рабочих процессов.Устройство весит всего 42 грамма, а благодаря компактному и округлому корпусу его удобно держать и использовать одной рукой, что позволяет легко выполнять операции с данными. P35S оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2 с поддержкой Plug-and-Play и доступен в вариантах емкости 256, 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, что гибко удовлетворяет особые потребности профессионалов при работе с конфиденциальной информацией в критических ситуациях, обеспечивая при этом стабильное и высокоэффективное мобильное хранение данных.

T-Create Expert P35S поставляется с гарантией в 1 год. Устройство проходит тщательное тестирование и контроль качества для обеспечения стабильности и надежности продукта.

teamgroup.jpg

Дизайн упаковки выполнен полностью из бумаги и без использования винтов, что сочетает экологичность и возможность переработки, отражая приверженность Teamgroup устойчивому развитию и защите окружающей среды.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще