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TeamGroup запустила в продажу внешний твердотельный накопитель T-Force Treasure Touch

Техника

Компания TeamGroup объявила о выпуске твердотельного накопителя T-Force Treasure Touch External с отдельной сенсорной панелью, которая позволяет менять подсветку корпуса. Накопитель поддерживает различные платформы, а его емкость составляет 1 ТБ. Мягкую упаковку внутри коробки можно использовать как простую подставку. Накопитель станет не только дополнением к игровой консоли, но и может выполнять роль внешнего хранилища игр.

Накопитель T-Force Treasure Touch External RGB SSD имеет простой стильный дизайн со специальной текстурой, которая предотвращает появление отпечатков пальцев и пятен. Встроенную в черный корпус накопителя подсветку можно в любой момент включать, отключать или менять ее цвет в зависимости от ситуации.

Твердотельный накопитель T-Force Treasure Touch External RGB оснащен соединительным разъемом USB 3.2 Gen2 Type C. Помимо удобства использования, он также расширяет пространство для хранения данных в игровой консоли. Накопитель поддерживает различные платформы – ПК, ноутбук, PlayStation и Xbox. В настоящий момент, геймерам предлагается вариант емкости на 1 ТБ.

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T-Force Treasure Touch External RGB SSD

T-Force Treasure Touch External RGB SSD емкостью 1 ТБ стоит $170.



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