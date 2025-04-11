Teamgroup выпускает модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и Delta CKD RGB DDR5

Teamgroup объявила о выпуске игровых модулей памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и T-Force Delta CKD RGB DDR5.Благодаря новой усовершенствованной технологии тактового управления (CKD) преодолеваются традиционные ограничения, а разгонная частота достигает 8400 МГц. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Модули памяти CKD DDR5 совместимы с процессорами Intel Core Ultra и платформой Intel 800 серии.

Teamgroup Teamgroup выпускает модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и Delta CKD RGB DDR5

Радиатор T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 изготовлен из алюминиевого сплава толщиной 2 мм путем экструзии алюминия, ЧПУ-производства и черного пескоструйного покрытия поверхности. Кроме того, данный радиатор оснащен двухкомпонентным светорассеивателем с прозрачной многослойной оптической конструкцией, которая обеспечивает мягкое и плавное свечение в стиле северного сияния ARGB. Дизайн T-Force Delta CKD RGB DDR5 выполнен с полноразмерной 120° RGB-подсветкой, Обе модели памяти поддерживают технологию разгона Intel XMP 3.0, обеспечивая повышение производительности и разгона без сложных настроек.

Модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и T-Force Delta CKD RGB DDR5 оптимизированы с точки зрения управления питанием. Они оснащены усовершенствованным чипом управления питанием и термопроводящей силиконовой прокладкой, что снижает тепловыделение и повышает производительность и стабильность работы. Встроенная система исправления ошибок On-die ECC и интеллектуальный RGB-контроллер повышают стабильность системы и поддерживают целостность данных. Также имеется поддержка несколько программ управления световыми эффектами, таких как ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Biostar Advanced Vivid LED DJ, Gigabyte RGB Fusion 2.0 и MSI Mystic Light Sync.