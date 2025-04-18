Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1

Бренд памяти и систем хранения данных Teamgroup представил внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 поддерживает высокоскоростной стандарт передачи данных USB 3.2 Gen 2x1, обеспечивая скорость до 1000 МБ/с. X2 Max оснащен двумя разъемами Type-A и Type-C, что делает его совместимым с широким спектром устройств и новейшими игровыми консолями, такими как PlayStation и Xbox. Благодаря максимальной емкости 2 ТБ и весу в 12 граммов устройство не требует дополнительных аксессуаров или кабелей.

Teamgroup Teamgroup представляет внешний твердотельный накопитель X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 SSD и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1

Флеш-накопитель Teamgroup S5 USB 3.2 Gen 1 выполнен с использованием технологии упаковки COB (Chip On Board), которая повышает его прочность и стабильность. Накопитель доступен в вариантах емкости от 32 до 512 ГБ и оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1, а также поддерживает скорость чтения до 140 МБ/с. S5 USB отличается легким и компактным дизайном, весит 2 грамма и имеет увеличенное отверстие, которое позволяет использовать его не только как флеш-накопитель, но и в качестве брелока или подвески для переноски.

Внешний твердотельный накопитель Teamgroup X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 поставляется с пятилетней гарантией, а флеш-накопитель Teamgroup S5 USB 3.2 Gen 1 – с пожизненной гарантией.