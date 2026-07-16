Индексная книга (каталог) CNews*
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Электроника COB Chip on board технология монтажа микросхем и полупроводниковых приборов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
|Transcend JetFlash 6 2
|Linux OS 11470 1
|Microsoft Windows 16839 1
|Microsoft Xbox - Игровая приставка 1929 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4154 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 721 1
|WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
|Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
|Microsoft Windows BitLocker 942 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2387 1
|Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
|Kingston DataTraveler - Kingston DT 29 1
|Microsoft Windows Embedded 204 1
|Wibu-Systems - CodeMeter 10 1
|Transcend SuperMLC 1 1
|SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 1
|Игнатьев Иван 2 1
|Ковш Алексей 6 1
|Одноблюдов Максим 6 1
|Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 1
|Юнин Алексей 1 1
|Собянин Сергей 533 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|Травников Андрей 19 1
|Ликсутов Максим 239 1
|Иванцов Илья 21 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Притула Павел 33 1
|Ковардакова Ольга 7 1
|Бурбаев Тимур 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|CeBIT 614 1
|Embedded World 10 1
|День молодёжи - 27 июня 1076 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.