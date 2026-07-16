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Электроника COB Chip on board технология монтажа микросхем и полупроводниковых приборов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.07.2026 Миллиард в науку: резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки 1
01.12.2025 Компания «ФайберТрейд» запустила первое в России масштабное производство волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board 1
18.04.2025 Teamgroup представляет внешний SSD X2 Max USB 3.2 Gen 2x1 и флеш-накопитель S5 USB 3.2 Gen 1 1
25.12.2023 100% российская «Тройка» 1
05.05.2022 «Инфосистемы джет» создала корпоративный гибридный конференц-центр 1
12.06.2020 Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM 1
24.01.2017 Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса 1
02.09.2011 Росcийская нанолампа будет светить 6 лет подряд. За 995 рублей 1
27.04.2011 Энергоэффективное освещение: эффекта нет? 1
07.02.2011 Wibu-Systems представит самый миниатюрный электронный ключ защиты CodeMeter CmStick/C 1
25.10.2004 Светодиодный прожектор стал реальностью 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 2
Transcend Information 82 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 43 2
Future Technologies - ФТ - ФайберТрейд - FiberTrade 5 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Лисма - Lisma 4 1
TeamGroup 23 1
Samsung Electronics 11021 1
Kingston Technology 216 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1430 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 217 1
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GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Crestron 102 1
Barco Display Systems 54 1
SP - Silicon Power 24 1
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 10 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Неорос - Neoros 14 1
Lamina Ceramics 5 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13705 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3854 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6517 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 440 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 619 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2841 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 729 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10566 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3762 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27277 4
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 652 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8715 3
Лампа накаливания - Incandescent lamp 142 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10602 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2359 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25402 2
USB Type-A - USB-A 692 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1896 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3639 2
Е27 - резьбовой цоколь ламп освещения 11 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16053 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4749 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11483 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14723 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1249 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3669 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 644 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2770 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 353 1
LTCC - Low Temperature Co-Fired Ceramic - технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики 12 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 138 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9861 1
LED-micro 29 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6459 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34621 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26623 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64600 1
NAND flash memory - флеш-память 680 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4983 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15391 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16936 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1199 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 702 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35944 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3246 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9222 1
Transcend JetFlash 6 2
Linux OS 11470 1
Microsoft Windows 16839 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1929 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4154 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 721 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2387 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Kingston DataTraveler - Kingston DT 29 1
Microsoft Windows Embedded 204 1
Wibu-Systems - CodeMeter 10 1
Transcend SuperMLC 1 1
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 1
Игнатьев Иван 2 1
Ковш Алексей 6 1
Одноблюдов Максим 6 1
Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 1
Юнин Алексей 1 1
Собянин Сергей 533 1
Чубайс Анатолий 222 1
Кудрявцев Максим 43 1
Травников Андрей 19 1
Ликсутов Максим 239 1
Иванцов Илья 21 1
Лебедев Артемий 110 1
Притула Павел 33 1
Ковардакова Ольга 7 1
Бурбаев Тимур 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165226 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47407 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19020 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Европа 24918 1
Азия - Азиатский регион 5904 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Германия - Федеративная Республика 13176 1
Россия - СФО - Новосибирск 4851 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2036 1
США - Нью-Джерси 307 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10262 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21500 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15951 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33541 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11248 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 510 1
Металлы - Золото - Gold 1244 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1010 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 558 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4494 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12248 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2462 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1074 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6132 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57375 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10836 1
Частный сектор 156 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2738 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6018 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53186 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18061 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8789 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5474 1
Дневной свет - Дневное освещение 145 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 253 1
CeBIT 614 1
Embedded World 10 1
День молодёжи - 27 июня 1076 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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