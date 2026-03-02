Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191139
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83171
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Е27 резьбовой цоколь ламп освещения


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM 1
28.11.2024 Портативный аккумулятор для станции «Лайт 2», обновления «Дуо Макс» и многое другое 1
19.11.2024 «Яндекс» полностью обновил и расширил набор устройств для умного света 1
19.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
04.02.2022 «Росэлектроника» запустит производство отечественных LED-светильников с датчиками движения для ЖКХ 1
02.09.2011 Росcийская нанолампа будет светить 6 лет подряд. За 995 рублей 1
27.04.2011 Энергоэффективное освещение: эффекта нет? 1
30.08.2010 Osram объединила в одной лампе два источника света 1
16.07.2010 Rusled выпустила первую партию светодиодных ламп для светофоров 1
23.12.2009 «М.Видео» прекратила продажи ламп накаливания 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Е27 и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8664 4
Philips 2078 3
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 38 3
LEADlight - ТЭЛЗ, Томский электроламповый завод - Томский завод светотехники - Современные источники света - Город мастеров 3 1
Yeelight 17 1
Wiz 23 1
Лисма - Lisma 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 1
Xiaomi 2053 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 403 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 376 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Google LLC 12363 1
Geozon 15 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2752 2
Лента - Сеть розничной торговли 2302 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 1
Студия Артемия Лебедева 99 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9425 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 5
Лампа накаливания - Incandescent lamp 141 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2083 4
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 636 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 3
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 195 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5891 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1148 3
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 76 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1207 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1128 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 255 2
Электроника - COB - Chip on board - технология монтажа микросхем и полупроводниковых приборов 10 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 98 2
Умные платформы 1897 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 280 2
CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP 49 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 285 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11223 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 1
Освещение - яркость источника света 724 1
Таймер - Timer 431 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 631 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 137 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7728 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6245 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3590 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3365 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1115 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 293 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 866 4
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 1
Geozon Home 2 1
Tuya Inc - Tuya Smart 15 1
Сбер - Sber SBDV IP-PTZ-камера 4 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1430 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1207 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 190 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 253 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 255 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 74 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 78 1
Сбер - SberPortal 32 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 239 1
Игнатьев Иван 2 1
Ковш Алексей 6 1
Одноблюдов Максим 6 1
Чубайс Анатолий 220 1
Чендаров Андрей 16 1
Лебедев Артемий 109 1
Притула Павел 33 1
Бурбаев Тимур 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 6
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 993 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 1
Европа 24708 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 2
Дневной свет - Дневное освещение 144 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3816 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2929 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2028 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3195 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 492 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Астрономия - Космос - Галактическая нить, волокно, филамент - filament - крупнейшие наблюдаемые космические структуры 19 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 431 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 652 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 317 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2340 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 474 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1078 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 936 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 1
Частный сектор 151 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 171 1
Английский язык 6904 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще