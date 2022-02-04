«Росэлектроника» запустит производство отечественных LED-светильников с датчиками движения для ЖКХ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» развернет производство отечественных светодиодных светильников, оборудованных микроволновыми датчиками движения и освещенности. Приборы предназначены для применения в сфере ЖКХ и позволяют экономить электроэнергию.

Производство будет развернуто в томском НИИ полупроводниковых приборов (входит в «Росэлектронику»). Предприятие создало экспериментальные образцы трех видов изделий – датчика движения с силовым реле, светодиодного пылевлагозащищенного светильника на 18 Вт и светодиодной лампы на 12 Вт с цоколем Е27 с встроенными микроволновым датчиком движения и датчиком освещенности.

При использовании датчиков движения в системе общедомового освещения экономия электроэнергии достигается за счет того, что свет включается только на время нахождения людей в вестибюлях, лифтовых холлах, на лестничных клетках. При этом именно светодиодные светильники оптимальны для применения в сфере ЖКХ - они не чувствительны к частым включениям и отключениям, имеют хорошую светоотдачу и большой срок службы. Особенностью микроволнового датчика движения, по сравнению с более распространенными инфракрасными датчиками, является большая дальность и надежность срабатывания, способность «видеть» через стеклянные и пластиковые двери.

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«Осветительные приборы с использованием унифицированных микроволновых датчиков движения являются крайне востребованным продуктом с учетом их длительного срока службы и возможности экономить затраты потребителей на электроэнергию. НИИПП обладает значительным опытом производства светодиодных светильников и готов в течение полугода наладить массовое производство этих изделий. При мощности производства от 500 тыс. штук в год стоимость одного светильника будет на 20% ниже зарубежного прибора аналогичного качества», - сказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.