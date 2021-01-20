Logitech представила беспроводной трекбол Ergo M575. Цена. Фото

Logitech представила Ergo M575, беспроводной трекбол с навигацией при помощи большого пальца, который поможет сэкономить место на рабочем столе. Трекбол не требует перемещать руку для управления курсором, поэтому ладонь и предплечье остаются расслабленными в течение всего процесса работы с устройством. Представленная на российском рынке в графитовом цвете новинка отличается эргономичным дизайном, обеспечивает поддержку ладони пользователя и подойдет для рабочего пространства любых размеров.

«Удаленная работа продолжает набирать популярность, поэтому эргономика и удобство рабочего места сейчас крайне важны, — отметила Дельфина Донн-Крок (Delphine Donne-Crock), генеральный менеджер направления креативности и производительности в Logitech. — Наша инициатива Ergolab объединяет научный подход и ориентированность на потребности пользователей при создании новых продуктов и решений, которые помогают людям чувствовать себя максимально комфортно. Эргономика остается одним из главных приоритетов для компании. Новым беспроводным трекболом Ergo M575 очень удобно пользоваться, к тому же он не двигается по рабочему столу в процессе навигации, поэтому он идеально подходит для работы из дома или в рабочем пространстве с минимальным количеством свободного места».

Ergo M575 обеспечивает плавную и точную навигацию, и его можно использовать практически везде. При этом новинка не требует перемещать руку для управления курсором, а расположенное под углом колесико прокрутки позволяет более естественно разместить пальцы на корпусе и обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Точность отслеживания и скорость трекбола можно настроить с помощью программного обеспечения Logitech Options. Устройство подключается к гаджетам и компьютеру при помощи комплектного USB-приемника или беспроводной технологии Bluetooth Low Energy, совместимо с Mac, iPad и ПК и комплектуется батареей AA, ресурса которой хватает на 24 месяца (при подключении через USB-приемник). Ergo M575 отличается простотой, удобством использования и поддержкой всех необходимых для комфортной работы функций.

Беспроводной трекбол Logitech Ergo M575

Преимущества в виде эргономичности и привлекательного дизайна Ergo M575 дополняет забота компании Logitech об экологии. Часть элементов корпуса Ergo M575 изготовлена из переработанного пластика (PCR) — 50% в графитовой версии. Программа PCR помогает нам заботиться об экологии и давать «вторую жизнь» потребительской электронике, срок эксплуатации которой подошел к концу. К концу 2021 г. в половине устройств из линейки мышей и клавиатур Creativity & Productivity будет использоваться переработанный пластик, также планируется применять его при создании новых продуктов. Бумага для упаковки Ergo M575 поступает из лесов, прошедших сертификацию FSC, так как Logitech поддерживает ответственное отношение к ресурсам мировых лесов.

Беспроводной трекбол Ergo M575 появится в продаже в России 29 января 2021 г. Рекомендованная розничная цена новинки — от 3990 руб.