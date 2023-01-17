«АРМО-системы» и Konica Minolta стали партнерами по продукции Mobotix

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания «АРМО-системы» (входит в состав инженерного холдинга «АРМО») подписали соглашение о партнерстве. По его условиям «АРМО-системы» стала дистрибьютором оборудования и программных продуктов Mobotix от Konica Minolta для комплексных интеллектуальных систем видеонаблюдения и IP-видеодомофонии. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia.

В рамках соглашения компании будут вести взаимодействие с прямыми партнерами, в том числе, по проектному бизнесу, и организовывать поставки оборудования российским заказчикам. Планируется проведение совместных вебинаров и семинаров, обучающих мероприятий для клиентов, а также работа по продвижению бренда Mobotix в регионах.

«АРМО-системы» – российский дистрибьюторов с экспертными компетенциями в сфере безопасности. Клиентам «АРМО-системы» доступна продукция производителей оборудования для систем охранного и технологического видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, инженерной автоматики. Оборудование доставляется во все регионы России и устанавливается в системах безопасности зданий и сооружений, промышленных и транспортных предприятий, бизнес-центров, банков и финансовых учреждений, гостиниц, ресторанов, торговых, спортивных и культурных центров.

Konica Minolta – владелец контрольного пакета акций немецкого производителя интеллектуальных решений для видеонаблюдения и комплексной безопасности Mobotix. Компания производит и разрабатывает IP-камеры видеонаблюдения, в том числе с технологией искусственного интеллекта, программное обеспечение для управления видео, аналитические продукты, а также IP-видеодомофоны и дополнительное оборудование.

«Подписание соглашения о партнерстве с “АРМО-системы” стало для нас логичным шагом в укреплении деловых связей, которые складывались на протяжении нескольких лет. Мы стремились привлечь к совместной работе ведущего российского дистрибьютора оборудования для систем безопасности, а “АРМО-системы” выбрала бренд Mobotix, чтобы расширить портфель брендов и предлагать своим клиентам надежные решения мировых производителей со 100% гарантией качества», – сказала Ольга Шарова, руководитель направления видеорешений Mobotix компании Konica Minolta.

«Перспективность партнерства с Konica Minolta по продукции Mobotix для нас определяют такие факторы, как стабильность исполнения договорных обязательств, наличие постоянного представительства вендора в России, передовые технологии, собственные разработки и производство продукции в Германии. В то время как многие участники рынка сталкиваются с нарушением или разрушением логистических цепочек, команда Konica Minolta демонстрирует адаптивность и стабильность работы. Специалисты российского представительства способны оперативно, а главное профессионально решать рабочие вопросы. Подход Konica Minolta хорошо вписывается в нашу концепцию работы с зарубежными вендорами», – отметил Олег Рубаненко, директор по развитию компании «АРМО-системы».

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Mobotix – немецкий производитель интеллектуальных решений для видеонаблюдения. Сегодня 65% акций Mobotix принадлежит компании Konica Minolta, глобальному поставщику инновационных ИТ-решений для развития бизнеса и общества.

Mobotix специализируется на комплексной безопасности: компания производит и разрабатывает камеры IP-видеонаблюдения, в том числе с технологией искусственного интеллекта, программное обеспечение для управления видео, аналитические продукты, а также решения для сжатия видео и анализа изображений. Штаб-квартира компании находится в городе Винвайлер, Германия, а продукция доступна более чем в 80 странах.