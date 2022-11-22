Премьера MOBOTIX: бескупольные IP-камеры с ИИ-платформой для видеоконтроля в помещениях

«АРМО-системы» представила оригинальные бескупольные IP-камеры MOBOTIX p71 с поворотно-наклонной головкой видеомодуля для видеоконтроля в помещении. Серия p71 позволяет выбрать модели с сенсором 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight и шестью вариантами оптики от 15° до 120°. Новинки выполнены на интеллектуальной платформе MOBOTIX 7 и применяют мощную бортовую и опциональную видеоаналитику, рассчитаны для эффективного круглосуточного видеоконтроля в сложных световых условиях с использованием ИК-подсветки и технологии WDR 120 дБ, и обеспечивают полную осведомленность о ситуации на объекте за счет встроенного микрофона. Каждая IP-камера с микрофоном может работать в энергосберегающем режиме. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

MOBOTIX p71 поставляются с одним из двух сенсоров — 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight (повышенная светочувствительность), и могут обеспечивать высококачественный видеоконтроль в широком диапазоне уровней освещенности с автоматическим переключением режимов «день/ночь». Благодаря технологии WDR 120 дБ IP-камера с микрофоном выравнивает яркость и контрастность изображения, компенсируя засветку и темные участки, что особенно актуально при ее установке в помещении с несбалансированным освещением. При критически низком или полном отсутствии освещения IP-камера p71 активирует ИК-подсветку, дальность действия которой может достигать 30 метров.

MOBOTIX p71

Отличительной особенностью MOBOTIX p71, как и IP-камер с71 и v71, рассчитанных на эксплуатацию в помещениях, является возможность работы в режиме пониженного энергопотребления. Новая IP-камера с микрофоном поддерживает технологию питания PoE Class 3 (макс. 12,95 Вт) со сниженной мощностью ИК-подсветки и USB, которого будет достаточно для большинства приложений видеоконтроля. При этом для вывода IP-камеры MOBOTIX p71 на полную мощность ее можно переключить на более высокий класс энергопотребления — PoE+. К дополнительным преимуществам камеры с микрофоном можно отнести наличие в комплекте 8 ГБ карты памяти.

Оригинальная конструкция корпуса камеры без светопрозрачного купола идеально подходит даже для особо сложных условий освещения, поскольку исключает появление бликов при любой освещенности и углах обзора используемой оптики. При этом IP-камера с микрофоном позволяет гибко регулировать ракурс видеосъемки с помощью поворотно-наклонной головки камерного блока и возможности выбора объектива: для MOBOTIX p71 выпускается шесть вариантов линз с горизонтальным углом обзора 120°, 95°, 60°, 45°, 30° и 15°, соответственно. При этом установку камеры можно выполнять как на потолке, так и на стене с использованием опциональных комплектов крепления MOBOTIX, в том числе для поверхностного монтажа с углом наклона 0° или 10° (новинка).

Возможности интеграции с системами видеонаблюдения под управлением ПО различных разработчиков новая IP-камера обеспечивает за счет поддержки профилей ONVIF G, S, T. Кроме того, MOBOTIX p71 может выполнять сложную видеоаналитику и адаптироваться под конкретные задачи на объекте благодаря использованию платформы MOBOTIX 7 на базе искусственного интеллекта. Базовый интеллектуальный функционал IP-камеры с микрофоном, который включает обнаружение подвижных объектов, их классификацию и подсчет, и формирование тепловых карт, можно наращивать, устанавливая различные умные приложения, в том числе аналитику распознавания лиц, выявления задымлений и возгораний и др.

Новые IP-камеры с микрофоном MOBOTIX p71 уже появились в продаже.