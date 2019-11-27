Konica Minolta запустила платформу решений Mobotix 7 и камеру M73 с искусственным интеллектом

Konica Minolta объявила о запуске платформы решений Mobotix 7 и камеры M73 с искусственным интеллектом, глубинным обучением и технологиями интернета вещей. С новым поколением видеокамер Mobotix Konica Minolta предложит клиентам больше, чем традиционное охранное наблюдение.

Интеллектуальная платформа Mobotix 7 содержит сертифицированные решения Mobotix, основанные на глубинном обучении. Теперь пользователи платформы могут создавать собственные приложения на основе Mobotix SDK.

«Mobotix 7 — это мощная децентрализованная модульная видеосистема с искусственным интеллектом. Камеры на базе платформы производятся в Германии, а модули глубинного обучения разрабатываются Mobotix совместно с Konica Minolta, — сказал Синтаро Инуэ, руководитель подразделения видеотехнологий и сервисов Konica Minolta Business Solutions Europe. — С новой платформой и линейкой интеллектуальных приложений мы обеспечим клиентам новый уровень безопасности».

Камера Mobotix M73 работает на платформе Mobotix 7 и использует технологии интернета вещей. В камере установлен мощный процессор, матрица с разрешением 4K при кадровой частоте 30 кадр/сек и широким динамическим диапазоном 120 дБ WDR.

Каждое устройство M73 — полноценная видеосистема: в комплекте поставляется устройство записи цифрового видео 8-GB DVR, поэтому для работы не нужны дополнительные серверы или устройства хранения. Общее энергопотребление одной камеры всего 25 Вт (PoE+).

Каждое устройство уже содержит 15 приложений, которые можно использовать бесплатно в течение 30-дневного пробного периода. После окончания это срока пользователи могут приобрести постоянные лицензии.

Датчики изображения и состояния окружающей среды в новых камерах дополнены аналитикой на базе искусственного интеллекта.

Поэтому новые системы могут применяться на промышленных предприятиях для повышения эффективности производства, профилактического обслуживания оборудования и обеспечения противопожарной безопасности.

Распознавание лиц и объектов вместе с мониторингом транспортного потока помогут обнаружить возможные угрозы на транспорте и оповестить водителей и остальных участников движения.

Кроме перечисленных сфер применения, Mobotix 7 и камеры M73 могут применяться в гражданском строительстве, энергетике, производстве, проектировании объектов, коммунальных услуг, розничной торговли, здравоохранения и образования.

«Новые решения Mobotix решают задачи транспорта, ритейла, промышленности и других отраслей, – отметил Синтаро Инуэ. – Системы Mobotix доказали соответствие самым высоким мировым стандартам кибербезопасности – в частности, стандартам Международного форума ONVIF».