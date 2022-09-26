Премьера MOBOTIX: новые мультимодульные камеры S74 с ИИ платформой седьмого поколения

Линейку оборудования MOBOTIX пополнили мультимодульные мини камеры S74, которые максимально гибко подстраиваются под нужды заказчика. Новинка состоит из отдельного компактного блока электроники, к которому подключаются сменные оптические модули с разрешением 4К, мини тепловизоры и/или различные функциональные модули. При компактных габаритах новые мини камеры наблюдения имеют мощную ИИ-платформу MOBOTIX 7 для реализации сложной видеоаналитики. Дополнительным преимуществом новинок выступают встроенный локальный архив на 8 ГБ, всепогодное исполнение, работа при -40…+65 °С и срок наработки на отказ 80 тыс. часов (около девяти лет). Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Оригинальная модульная конструкция MOBOTIX S74 обеспечивает множество преимуществ, поскольку камера с мини модулями собирается под нужды конечного пользователя. К основному блоку электроники подсоединяются сменные модули (оптические, тепловизионные и функциональные), а также дополнительные встраиваемые платы (три сетевые и одна ввода/вывода). Комбинируя эти модули и платы можно создавать системы наблюдения с уникальной конфигурацией, в том числе в местах с максимально ограниченным пространством. Видеоаналитические приложения, встроенные в прошивку камеры MOBOTIX S74, могут быть активированы и использоваться при необходимости.

MOBOTIX S74

Функционал по обработке и трансляции видео ложится на основной модуль MOBOTIX S74. Его интерфейсное наполнение включает четыре входа для подключения оптических, тепловизионных и/или функциональных модулей, два слота для встраиваемых плат и USB-порт. Также на его борту имеется microSD карта емкостью 8 ГБ для локальной записи и хранения видео и данных. Благодаря использованию платформы MOBOTIX 7, основной модуль мини камеры наблюдения может взять на себя роль сервера и выполнять сложную видеоаналитику. Он поставляется с двумя приложениями MxActivitySensor и MxAnalytics для обнаружения подвижных объектов, их классификации и подсчета и для формирования тепловых карт, а также опционально может использовать аналитику распознавания лиц, выявления задымлений и возгораний и др.

Для максимально информативного видеоконтроля мини камеры позволяют использовать оптические модули высокого разрешения (4К) и/или тепловизоры на базе неохлаждаемого микроболометра с разрешением CIF или VGA. Оптические модули предлагаются цветные или «день/ночь» (на выбор) с различными вариантами объективов, включая сверхширокоугольные (120°), широкоугольные (60°/95°), стандартные (45°) и телеобъективы (15° и 30°). Тепловизионные модули для мини камеры наблюдения MOBOTIX S74 выпускаются в двух вариантах исполнения: фиксированные и поворотные (PT Mount). При этом фиксированные делятся на два вида и различаются размером пикселя (17/12 мкм), чувствительностью (50/65 мК), диапазоном измерения температуры (-40…+550/+330 °C) и материалом/углами обзора оптики.

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Дополнительные преимущества мини камеры предоставляются различными функциональными модулями, которые позволяют реализовать эффективное наблюдение практически на любом объекте. Так, MOBOTIX S74 могут использовать модуль MultiSense (Mx-F-MSA) с ИК-сенсором для детекции движения, датчиками температуры и света, а также микрофоном для детекции звука. Кроме того, на мини камеры наблюдения могут устанавливаться модули ИК-подсветки с дальностью до 30 метров и больше (в зависимости от параметров сцены наблюдения), которые доступны в трех вариантах: для совместной работы с оптическими модулями «день/ночь» с углами обзора 95° (Mx-F-IRA-W), от 45° до 60° (Mx-F-IRA-S) и от 15° до 30° (Mx-F-IRA-T).

Новые модульные мини камеры наблюдения MOBOTIX S74 с ИИ-платформой уже появились в продаже.