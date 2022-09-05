Разделы

Техника
|

Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями

«АРМО-системы» представила мультимодульные видеокамеры MOBOTIX M73, которые гибко кастомизируются под нужды заказчика и могут служить не только средством видеоконтроля, но и аналитическим сервером, использующим искусственный интеллект и машинное обучение. В зависимости от требуемого функционала, новинки могут совмещать в своем корпусе один или два видеомодуля видимого спектрального диапазона с разрешением до 4K UHD, тепловизор и дополнительные блоки трех типов. При этом видеокамеры имеют всепогодное исполнение, срок наработки на отказ 80 тыс. часов (более девяти лет) и рассчитаны на работу при температурах от -40 до +65 градусов Цельсия. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

MOBOTIX M73 может совмещать в своем компактном вандалозащищенном корпусе один или два видеомодуля, работающих в видимом диапазоне спектра — цветных или «день/ночь» на выбор. Высокое разрешение этих модулей до 4K UHD (3840x2160 пикселей) и широкий выбор оптики для них, включая сверхширокоугольные (120 градусов), широкоугольные (60/95 градусов), стандартные (45 градусов) и телеобъективы (15 градусов и 30 градусов), позволяют использовать эти видеокамеры на объектах с различной конфигурацией. При этом оптические видеомодули поддерживают кодеки H.265, H.264, MxPEG и MJPEG, трехпотоковую трансляцию видео при 30 к/с и функции ИИ-видеоаналитики, а высокая чувствительность их сенсоров и поддержка WDR 120 дБ обеспечивают качественную видеосъемку без шумов и артефактов.

mobotix_m73_g.jpg

MOBOTIX M73

Биспектральный видеомониторинг можно реализовать при комплектации видеокамеры M73 тепловизором из серии Mx-O-M73TB (CIF/VGA) либо Mx-O-M7SA-320T ECO (CIF). Эти тепловизионные блоки базируются на неохлаждаемых микроболометрических матрицах, но различаются параметрами — размером пикселя (17 или 12 мкм), чувствительностью (50 либо 65 мК), диапазоном измерения температуры (-40…+550/+330 градусов Цельсия), а также материалом и углами обзора объективов. Стоит отметить, что видеокамера с тепловизором Mx-O-M73TB имеет модификацию RT (с тепловой радиометрией) и способна «отслеживать» изменения температуры объектов в секторе обзора, автоматически сигнализировать о тревоге при обнаружении аномалий, и, что очень важно, накладывать на визуальную картинку тепловизионное изображение и выводить оба потока одновременно.

Дополнительные возможности видеокамеры обеспечивают различные функциональные модули. Например, MOBOTIX M73 может использовать аудиомодуль Mx-F-AUDA со встроенным микрофоном и громкоговорителем и/или многофункциональный комплекс Mx-F-MSA с ИК-сенсором для детекции движения, датчиками температуры и света, и микрофоном для аудиодетекции. Кроме того, для видеокамеры разработаны модули ИК-подсветки Mx-F-IRA с дальностью до 30 метров, которые доступны в трех вариантах: для видеокамер «день/ночь» с углами обзора 95° (Mx-F-IRA-W), от 45 градусов до 60 градусов (Mx-F-IRA-S) и от 15 градусов до 30 градусов (Mx-F-IRA-T).

Сергей Волков, Cloud: Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности
Безопасность

Интеллектуальные возможности MOBOTIX M73 можно наращивать. Новая видеокамера поставляется с предустановленными приложениями MxActivitySensor и MxAnalytics для обнаружения подвижных объектов, их классификации и точного подсчета, а также для формирования тепловых карт, а интеллектуальная платформа нового поколения MOBOTIX 7 позволяет активировать различные другие приложения из доступных с бесплатным триальным периодом или устанавливать сторонние приложения. Так, видеокамера с тепловизором может стать инструментом для распознавания лиц людей, считывания номерных знаков автомобилей, биометрического анализа, выявления задымлений и возгораний, мониторинга дорожного движения или др.

MOBOTIX M73 уже появились в продаже.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики

От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так

Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с

Xiaomi выпустила мобильник дешевле 5000 рублей на чистом Android без лишнего софта. Видео

«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

Windows изгоняют из банкоматов. Сбербанк переводит свою сеть на Linux собственной разработки

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы до 15 000 рублей: хиты продаж

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Показать еще

Наука

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее
Показать еще