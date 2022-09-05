Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями

«АРМО-системы» представила мультимодульные видеокамеры MOBOTIX M73, которые гибко кастомизируются под нужды заказчика и могут служить не только средством видеоконтроля, но и аналитическим сервером, использующим искусственный интеллект и машинное обучение. В зависимости от требуемого функционала, новинки могут совмещать в своем корпусе один или два видеомодуля видимого спектрального диапазона с разрешением до 4K UHD, тепловизор и дополнительные блоки трех типов. При этом видеокамеры имеют всепогодное исполнение, срок наработки на отказ 80 тыс. часов (более девяти лет) и рассчитаны на работу при температурах от -40 до +65 градусов Цельсия. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

MOBOTIX M73 может совмещать в своем компактном вандалозащищенном корпусе один или два видеомодуля, работающих в видимом диапазоне спектра — цветных или «день/ночь» на выбор. Высокое разрешение этих модулей до 4K UHD (3840x2160 пикселей) и широкий выбор оптики для них, включая сверхширокоугольные (120 градусов), широкоугольные (60/95 градусов), стандартные (45 градусов) и телеобъективы (15 градусов и 30 градусов), позволяют использовать эти видеокамеры на объектах с различной конфигурацией. При этом оптические видеомодули поддерживают кодеки H.265, H.264, MxPEG и MJPEG, трехпотоковую трансляцию видео при 30 к/с и функции ИИ-видеоаналитики, а высокая чувствительность их сенсоров и поддержка WDR 120 дБ обеспечивают качественную видеосъемку без шумов и артефактов.

MOBOTIX M73

Биспектральный видеомониторинг можно реализовать при комплектации видеокамеры M73 тепловизором из серии Mx-O-M73TB (CIF/VGA) либо Mx-O-M7SA-320T ECO (CIF). Эти тепловизионные блоки базируются на неохлаждаемых микроболометрических матрицах, но различаются параметрами — размером пикселя (17 или 12 мкм), чувствительностью (50 либо 65 мК), диапазоном измерения температуры (-40…+550/+330 градусов Цельсия), а также материалом и углами обзора объективов. Стоит отметить, что видеокамера с тепловизором Mx-O-M73TB имеет модификацию RT (с тепловой радиометрией) и способна «отслеживать» изменения температуры объектов в секторе обзора, автоматически сигнализировать о тревоге при обнаружении аномалий, и, что очень важно, накладывать на визуальную картинку тепловизионное изображение и выводить оба потока одновременно.

Дополнительные возможности видеокамеры обеспечивают различные функциональные модули. Например, MOBOTIX M73 может использовать аудиомодуль Mx-F-AUDA со встроенным микрофоном и громкоговорителем и/или многофункциональный комплекс Mx-F-MSA с ИК-сенсором для детекции движения, датчиками температуры и света, и микрофоном для аудиодетекции. Кроме того, для видеокамеры разработаны модули ИК-подсветки Mx-F-IRA с дальностью до 30 метров, которые доступны в трех вариантах: для видеокамер «день/ночь» с углами обзора 95° (Mx-F-IRA-W), от 45 градусов до 60 градусов (Mx-F-IRA-S) и от 15 градусов до 30 градусов (Mx-F-IRA-T).

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Интеллектуальные возможности MOBOTIX M73 можно наращивать. Новая видеокамера поставляется с предустановленными приложениями MxActivitySensor и MxAnalytics для обнаружения подвижных объектов, их классификации и точного подсчета, а также для формирования тепловых карт, а интеллектуальная платформа нового поколения MOBOTIX 7 позволяет активировать различные другие приложения из доступных с бесплатным триальным периодом или устанавливать сторонние приложения. Так, видеокамера с тепловизором может стать инструментом для распознавания лиц людей, считывания номерных знаков автомобилей, биометрического анализа, выявления задымлений и возгораний, мониторинга дорожного движения или др.

MOBOTIX M73 уже появились в продаже.