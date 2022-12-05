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Новые интеллектуальные IP-камеры MOBOTIX v71 с двумя сенсорами и пятью объективами на выбор

Купольные IP-камеры MOBOTIX v71 предназначены для видеоконтроля внутри помещений и, что немаловажно, имеют защищенный от механических воздействий корпус (IK10). Новинки базируются на интеллектуальной платформе MOBOTIX 7, поставляются с сенсором 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight и одним из пяти вариантов оптики с углом обзора от 15° до 95°. Наряду с передачей высококачественного изображения антивандальные камеры используют встроенный микрофон и динамик, ИК-подсветку для ночного видеоконтроля и расширенные аналитические возможности для реализации охранных и бизнес-задач, а также поддерживают работу в режиме энергосбережения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Высокая степень защиты MOBOTIX v71 от механических воздействий в соответствии с классом IK10 обеспечивается ее алюминиевым корпусом и куполом из поликарбоната, что позволяет называть ее антивандальной. Гибкая регулировка трехосевого поворотно-наклонного блока камеры и возможность выбора объектива (антивандальная камера поставляется с одним из пяти вариантов оптики с углом обзора 95°, 60°, 45°, 30° и 15°) дают возможность выбрать оптимальный ракурс видеосъемки в зависимости от геометрии и размеров помещения. При этом крепить камеру можно на стене, потолке и даже на столбе, используя оригинальные кронштейны MOBOTIX.

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MOBOTIX v71

Интеллектуальные возможности камеры реализованы на платформе MOBOTIX 7, благодаря которой MOBOTIX v71 может выполнять сложную видеоаналитику и адаптироваться под конкретные задачи на объекте. Интеллектуальный функционал, который использует антивандальная камера, включает обнаружение подвижных объектов, их классификацию и подсчет, и может быть в любой момент расширен, в том числе аналитикой распознавания лиц, выявления задымлений и возгораний. Кроме того, поддержка профилей ONVIF G, S, T обеспечивает расширенные возможности интеграции камеры с системами видеонаблюдения под управлением ПО различных разработчиков.

Работа антивандальной камеры в режиме пониженного энергопотребления, реализованная на базе технологии питания PoE Class 3 (макс. 12,95 Вт), позволяет использовать MOBOTIX v71 в рамках систем видеонаблюдения энергоэффективных зданий и сооружений. При этом ограничивается мощность встроенного ИК-прожектора и USB-порта, но и тогда антивандальная камера подойдет для большинства приложений видеоконтроля. Когда же от камеры требуется получить максимум от заявленных производителем характеристик, ее можно переключить на более высокий класс энергопотребления PoE+.

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Безопасность

Выбор модели MOBOTIX v71 с сенсором 4K UHD или 4 МП Ultra LowLight расширяет область применения антивандальной камеры. При этом обе модификации обеспечивают качественный видеоконтроль в широком диапазоне уровней освещенности с автоматическим переключением режимов «день/ночь», а применение в их конструкции специального антибликового купола исключает появление бликов от световых приборов. Для повышения качества изображения в условиях естественного, искусственного или смешанного освещения антивандальная камера поддерживает технологию WDR 120 дБ, а при критически низком или полном отсутствии освещения активирует ИК-подсветку, максимальная дальность которой составляет 30 метров.

Новая антивандальная камера MOBOTIX v71 уже появилась в продаже.

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