PERCo - Пэрко

PERCo — российский производитель систем физической безопасности, контроля доступа и дорожной автоматики. Компания основана в 1988 году. Штаб-квартира PERCo находится в Санкт-Петербурге, основное производство — в г. Псков. Продукция компании используется на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, офисах и государственных учреждениях и экспортируется более чем в 90 стран мира.