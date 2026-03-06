Разделы

PERCo Пэрко

PERCo - Пэрко

PERCo — российский производитель систем физической безопасности, контроля доступа и дорожной автоматики. Компания основана в 1988 году. Штаб-квартира PERCo находится в Санкт-Петербурге, основное производство — в г. Псков. Продукция компании используется на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, офисах и государственных учреждениях и экспортируется более чем в 90 стран мира.

06.03.2026 PERCo представляет «Конструктор отчетов» для аналитики платных парковок 1
24.11.2025 Компания «ААМ Системз» автоматизировала пропускной режим киностудии «Амедиа». 2
24.04.2025 Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД 1
22.07.2024 Генподрядчик «Инновационный кластер» впервые автоматизировал учет в «1С» и «Бит.Строительство» 1
29.01.2024 МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными 1
20.02.2023 Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева 1
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 1
28.04.2022 X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности 1
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае 1
11.10.2018 Alfa technologies «с нуля» построила ИТ-инфраструктуру тепличного комплекса «Долина солнца» в Кисловодске 1
17.05.2017 Smart IDReader ускорит распознавание паспортов РФ в продуктах «Инсайрес» 1
16.03.2015 «ЛанКей» построила инженерную, телеком- и ИТ-инфраструктуру для нового завода «Связь инжиниринг» 1
14.08.2014 Axis и PERCo завершили монтаж обучающих комплексов для подготовки специалистов сферы безопасности в вузах России и СНГ 2
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 1
26.02.2013 «Белтел» построил систему автоматизированного контроля и управления доступом в аэропорту Грозного 1
29.08.2011 Продукт «БИТ:Управление доступом (СКУД) 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» 1
04.10.2010 PERCo предлагает системы безопасности и контроля для школ 2
20.12.2007 «Манго Телеком» автоматизировал учет рабочего времени сотрудников 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 3
24.07.2007 Global-ERP внедрят в компании «Норд» 1
03.10.2006 "Телрос" смонтировал систему контроля доступа на "Выборгской целлюлозе" 1

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 487 5
Parsec 18 4
RusGuard - РусГард 9 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 3
Сигурд-Айти - Sigur 20 3
Smartec 160 2
Ростех - Автоматика Концерн 1759 2
9136 2
Honeywell 295 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 923 2
Integra 28 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 24 1
JVC Kenwood 418 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 341 1
Insyres - Инсайрес 3 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 11 1
АРМО ГК 177 1
ИТРИУМ СПб - itrium 8 1
БИТ - Банковские информационные технологии 5 1
Ericsson-LG - LG-Nortel 21 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
ААМ Системз - AAM Systems 33 1
Бизнес Технологии 38 1
Стилсофт - Stil Soft 6 1
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 1
Бевард НПП - Beward 9 1
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 1
СПЭК 1 1
ALFAitech - Alfa Technologies 7 1
Телрос 36 1
Pridex Group - Pridex Technology 7 1
Бизнес Технолоджи 6 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
Broadcom - VMware 2515 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Cisco Systems 5242 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 11 1
Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Кадырова 3 1
Выборгская целлюлоза - Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат 2 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 16 1
Металлимпресс НПФ 3 1
Равелин 5 1
DoorHan - ДорХан 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 143 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5792 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Федеральное казначейство России 1884 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 254 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1463 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4386 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32125 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3794 3
Аналоговые технологии 2841 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7720 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2084 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12410 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 463 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 2
Микрофон - Microphone 2716 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1177 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 2
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 227 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13100 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2715 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12168 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11565 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1100 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8877 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2574 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26271 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4169 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12462 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1622 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 169 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 1
ISS SecurOS 12 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 400 2
Microsoft Windows 16480 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
ITV Face-интеллект 6 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
IBM Tivoli 284 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 88 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
DSSL Trassir 29 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 251 1
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 1
Болид НВП - Орион про 8 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 67 1
ИТРИУМ - Нейросс - Единое решение для комплексных систем безопасности 2 1
InfoWatch Activity Monitor - InfoWatch Employee monitoring 10 1
ИТРИУМ СПб - itrium soft 2 1
ITS - Info Technology Supply - PaperCut MF 5 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 1
ТвинПро - Elsys СКУД 4 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 55 1
ААМ Системз - LyriX 9 1
ТопПлан - Top-Logistic 2 1
ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
Google Android 14867 1
Linux OS 11079 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 229 1
Microsoft Office 4019 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 113 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 217 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 991 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 1
Геклер Алена 30 1
Иванов Даниил 8 1
Святик Владислав 8 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Курдюмов Константин 9 1
Стрельцов Дмитрий 9 1
Закиев Валерий 1 1
Бодрова Марина 1 1
Бабичев Михаил 1 1
Курсин Алексей 4 1
Рева Иван 2 1
Каткова Кристина 3 1
Сидорина Людмила 2 1
Марков Дмитрий 74 1
Арлазаров Владимир 280 1
Дзилихов Михаил 2 1
Кузьмин Сергей 43 1
Оленцов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18888 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 2
Россия - СФО - Новосибирск 4729 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 1
Казахстан - Республика 5864 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1175 1
Южная Корея - Республика 6898 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Беларусь - Белоруссия 6103 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8265 1
Польша - Республика 2007 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Ближний Восток 3066 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1848 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 447 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 1
Солнечная система - Solar system 2550 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 1
Россия - ПФО - Самарская область 1497 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Саудовская Аравия - Королевство 646 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 443 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 1
Беларусь - Минск 678 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 1
Катар 178 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 275 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Оман Султанат 128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 2
Паспорт - Паспортные данные 2748 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26174 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6367 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15338 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Мертвые души 43 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2190 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2932 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7004 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 925 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3202 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1532 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3289 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2202 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1839 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1025 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1336 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Целлюлозно-бумажное производство - Целлюлозно-бумажная промышленность 24 1
Образование в России 2588 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5367 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6318 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 915 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2345 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 496 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 1
CNews Северо-Запад 24 1
Ведомости 1319 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 537 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 196 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 55 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 141 1
