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Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia разработал и внедрил для РХТУ им. Д.И. Менделеева сервис управления платной печатью и сканированием. Он может одновременно использоваться как обучающимися – на платной основе, так и работниками – на безвозмездной. Это первый в России подобный проект, к тому же полностью соответствующий федеральному законодательству о применении контрольно-кассовой техники при денежных расчетах. Для его реализации использовались решение по управлению печатью PaperCut MF, университетский веб-портал собственной разработки РХТУ, СКУД Perco, МФУ Konica Minolta, а также другие необходимые инструменты и сервисы.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) – крупнейший российский учебный и научно-исследовательский центр в области химической технологии. У вуза более 10 тыс. обучающихся и 2,5 тыс. работников, а также два филиала – в Новомосковске и Ташкенте.

На старте проекта образовательному учреждению требовалось снизить общую стоимость владения парком печатной техники, повысить доступность инфраструктурного сервиса и снизить риски нарушения конфиденциальности документов при печати на общедоступных принтерах. Сложность заключалась в необходимости обеспечения требований законодательства по части фискализации и управления платными услугами, обеспечения баланса нагрузки на серверы печати Windows, а также в индивидуальной архитектуре портала оплаты услуг.

За 7 месяцев специалисты Konica Minolta и департамента информационных технологий университета разработали архитектуру сервиса и запустили бизнес-процессы, сопровождающие управление сервисом и всю необходимую ИТ-инфраструктуру.

На мощностях центра обработки данных РХТУ были установлены компоненты ПО Papercut MF, проведена их настройка и интеграция с университетским порталом и внутренними инфраструктурными сервисами, внедрены технологии авторизации пользователей на печатных устройствах. Весь парк техники был объединен в единую, централизованную сеть для максимальной эффективности и доступности услуг печати, копирования и сканирования.

Следить за состоянием принтеров и МФУ, восстанавливать работу системы управления помогает удаленный централизованный мониторинг. В глубокой связке с оборудованием Konica он позволяет без дополнительного ПО и оборудования наблюдать не только за доступностью устройств печати, но и уровнем тонера, наличием бумаги, ошибками замятия и другими, не менее важными для непрерывности сервиса состояниями. Заявки автоматически создаются в ITSM-системе. Ведется автоматизированный сбор обобщенной и персонализированной статистики печати, что позволяет анализировать загруженность техники и усиливать наиболее востребованные точки, прогнозировать отказы и потребление расходных материалов.

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Безопасность

Всего в ходе проекта к сервису централизованной печати и сканирования были подключены 12,5 тыс. автоматизированных рабочих мест и 57 единиц копировально-множительной техники в нескольких локациях. Конфиденциальность и экономическую целесообразность внедренных процессов обеспечивают ролевая модель доступа, ограничение цветной печати, квоты и другие политики печати.

Для работников университета сервис бесплатный. Распечатать или отсканировать документы они могут после авторизации на многофункциональном устройстве с помощью кампусной карты. Обучающиеся пользуются услугами печати, копирования и сканирования благодаря предоставленным им платным сервисам. Для различных групп обучающихся была разработана социально ориентированная тарифная сетка с гибкой настройкой. В разделе платной печати университетского портала, они могут рассчитывать стоимость задания при помощи калькулятора, учитывающего их тарифный план, а пополнять и контролировать баланс – на веб-портале или через мобильное приложение. Отправлять задание на печать или получить отсканированный документ можно несколькими способами с персонального компьютера или мобильного устройства. Для получения услуги достаточно авторизоваться на любом МФУ с помощью карты-пропуска.

«Благодаря реализации проекта нам удалось организовать централизованное управление и единый контур печати в университете и его филиале в Новомосковске. Сервис помогает грамотно выстраивать процессы управления услугами печати, сделать их максимально прозрачными, безопасными и экономичными. В дальнейшем мы планируем масштабировать решение на филиал РХТУ в Ташкенте, так как видим в нём потенциал тиражирования на весь сектор подведомственных организаций, в которых одновременно присутствуют несколько видов контингента», – сказал Константин Курдюмов, руководитель отдела внедрения и поддержки программных решений компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Разработанный и внедренный сервис помогает вузу вести мониторинг целевого и эффективного использования корпоративного фонда техники, отслеживать и оптимизировать затраты на печать, копирование и сканирование документов. Также у нас появилась возможность прогнозировать техническое обслуживание и ремонт оборудования. Помимо уменьшения эксплуатационных расходов мы снизили риски утечки данных через бумажные носители. Кроме того, система управления печатью как часть корпоративной ИТ-инфраструктуры, усиливает автоматизацию наших бизнес-процессов», – отметил Михаил Бабичев, директор департамента информационных технологий РХТУ им. Д.И. Менделеева.

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