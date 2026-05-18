PERCo и группа ЦРТ представляют решение для контроля доступа по лицу

Компания PERCo, ведущий российский разработчик систем физической безопасности, и группа ЦРТ, эксперт в области речевых технологий и компьютерного зрения, объявляют о выпуске совместного решения для биометрической идентификации в системах контроля доступа. Решение позволяет добавить распознавание лиц в существующие СКУД (системы контроля и управления доступом) и использовать биометрию в полном соответствии с регуляторными требованиями. Об этом CNews сообщили представители PERCo.

Сегодня рынок биометрических систем контроля доступа в России существенно трансформируется под влиянием регуляторных требований. Организациям без государственной аккредитации запрещено хранить и самостоятельно обрабатывать биометрические данные, включающие голос и изображения лиц. Такие организации обязаны работать либо через Единую биометрическую систему (ЕБС) — государственную информационную систему, либо через коммерческие биометрические системы (КБС) — аккредитованные системы, принадлежащие юридическим лицам.

Кроме того, необходимым условием для обработки биометрии является выполнение комплекса требований к аттестации инфраструктуры КБС. Совместное решение PERCo и группы ЦРТ интегрировано с КБС Сбербанка, полностью соответствующей требованиям обеспечения безопасности данных, что подтверждено аттестатом ФСТЭК.

Совместное решение представляет собой интеграцию платформы «Визирь.СКУД», разработанной группой ЦРТ, с системами контроля доступа PERCo. Платформа работает параллельно со СКУД и выполняет аутентификацию посетителя по лицу. Для этого биометрический терминал осуществляет захват изображения, а встроенные в платформу алгоритмы Liveness Detection в автоматическом режиме проверяют подлинность лица, исключая попытки обмана системы с помощью фотографий или видеороликов. После успешного подтверждения витальности платформа через защищенный канал связи выполняет запрос к аккредитованной КБС Сбербанка. При получении положительного результата аутентификации платформа передает в контроллер PERCo соответствующий посетителю идентификатор, который обрабатывается как стандартное событие доступа. На основании этого контроллер проверяет права посетителя в базе СКУД и принимает решение об открытии исполнительного устройства.

Таким образом, в совместном решении разделены функции биометрической аутентификации и управления доступом: биометрическая проверка выполняется на стороне специализированной платформы, а принятие решения о предоставлении доступа остается за контроллером СКУД. Данный подход позволяет встроить биометрические технологии в существующую инфраструктуру без изменения логики работы системы контроля доступа.

При этом обеспечивается полное соответствие использования биометрии требованиям действующего законодательства, включая Федеральный закон № 572-ФЗ, Приказ Минцифры № 446, Указание Банка России № 6541-У и Приказ ФСБ России № 66.

Решение не требует замены существующей инфраструктуры СКУД и может внедряться поэтапно, дополняя уже установленные системы функцией распознавания лиц. Это особенно важно для крупных распределенных объектов, где необходимо сохранить ранее сделанные инвестиции в систему контроля доступа и обеспечить постепенный переход к биометрическим сценариям идентификации.

«Регулирование фактически перезапустило использование биометрии не только в системах контроля доступа, — сказал Игорь Ядрихинский, заместитель исполнительного директора по развитию PERCo, — рынок сейчас пересобирается заново, уже на более устойчивой и регламентированной основе. По мере того, как биометрия становится универсальным инструментом идентификации в повседневной жизни, ее применение закономерно будет расширяться и в СКУД, формируя единый подход к идентификации пользователя в разных средах».

«Развитие биометрических технологий сегодня определяется не только качеством алгоритмов, но и способностью решений соответствовать сложной и динамично меняющейся нормативной среде, — сказал Андрей Хрулев, заместитель генерального директора группы компаний ЦРТ, — В этой логике особенно важны архитектуры, которые изначально разделяют функции идентификации и управления доступом и используют доверенные государственные и аккредитованные системы. Это позволяет масштабировать применение биометрии в СКУД без компромиссов с точки зрения требований законодательства и информационной безопасности».

Совместное решение PERCo и группы ЦРТ доступно для внедрения и ориентировано на проекты модернизации и построения новых систем контроля доступа в корпоративном и государственном секторах. Оно позволяет организациям выстраивать биометрическую идентификацию в рамках действующей регуляторной модели, используя готовую архитектуру без необходимости переработки существующей инфраструктуры СКУД. Решение формирует основу для дальнейшего развития биометрических сценариев доступа как части единой, регулируемой экосистемы цифровой идентификации.