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В «Айти бастионе» назначен генеральный директор

Новым руководителем «Айти бастиона» назначен Сергей Бочкарев. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Сергею Бочкареву 38 лет, у него два высших образования. По первому он инженер-радиотехник, по второму – менеджер государственного и муниципального управления. В 2016 г. в Высшей школе бизнеса ГУУ получил степень МВА.

Сергей Бочкарев имеет более 10 лет управленческого опыта в области информационных технологий и информационной безопасности. Начинал карьеру с позиции менеджера по работе с предприятиями нефтегазовой отрасли, есть опыт работы в продажах, в подразделениях по развитию ИТ и ИБ-бизнеса. Работал на управленческих позициях в компаниях «Вымпелком», «Мегафон», Softline, Konica Minolta, Mobotix.

В «Айти бастион» Сергей Бочкарев пришел в начале 2020 г., последние несколько месяцев занимал должность заместителя генерального директора.

Предыдущий генеральный директор «Айти бастион» Александр Новожилов, один из собственников компании, продолжит работу в должности директора по стратегии. Он будет курировать вопросы развития и масштабирования бизнеса.

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