Konica Minolta обновила систему видеонаблюдения в DB Schenker

Konica Minolta внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения на базе устройств Mobotix в международной логистической компании DB Schenker. Установка видеокамер с технологией искусственного интеллекта позволила обеспечить безопасность объектов компании, а также сократить финансовые и трудовые затраты компании.

Компания DB Schenker, подразделение немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn AG, является провайдером международных логистических услуг. Основные направления ее деятельности – перевозки наземным, воздушным и морским транспортом, а также контрактная логистика и управление цепочками поставок.

Компания насчитывает около 2 тыс. офисов, большая часть из которых расположена на территории Европы. DB Schenker работает и в Болгарии – именно перед болгарским подразделением встала задача усиления безопасности складских объектов.

«Несколько лет назад на записи камер мы увидели силуэты людей, которые пытались проникнуть на объект, но не смогли распознать злоумышленников из-за невысокого разрешения камеры. Этот случай подтвердил важность наличия современной системы видеонаблюдения с высоким качеством изображения. Технологии играют решающее значение в сфере обеспечения безопасности и защиты наших грузов», – отметил Василь Атанасов, начальник службы безопасности филиала DB Schenker в Болгарии.

Для обеспечения безопасности DB Schenker выбрала интеллектуальные системы видеонаблюдения Mobotix. Специалисты Konica Minolta провели предпроектный аудит и проанализировали существующую систему безопасности. После этого на объекте были установлены камеры и внедрена система видеоаналитики.

Установленные камеры оснащены процессором, операционной системой и встроенной SD-картой. Они записывают данные одновременно на SD-карту и сервер хранения данных. Таким образом, данные сохранятся, даже если соединение с сервером прервется.

Устройства обладают искусственным интеллектом. Это позволяет анализировать движения объектов в кадре и выявлять нетипичное поведение, которое может привести к происшествиям. Благодаря этому операторы своевременно получают информацию о нарушениях. Также камеры способны распознавать номерные знаки транспортных средств и за счет этого самостоятельно пропускать автомобили на территорию объекта.

«Мы разработали камеры видеонаблюдения, для полноценной работы которых не нужен сервер. Они работают на основе ПО с технологией искусственного интеллекта, и операторы могут наблюдать только за самыми важными событиями и инцидентами – сказал Антон Крантев, менеджер по развитию бизнеса Mobotix Konica Minolta Business Solutions Bulgaria. – Таким образом, наши клиенты могут использовать меньше камер для охраны больших площадей без внедрения сложных пунктов видеонаблюдения».

Konica Minolta владеет контрольным пакетом акций компании Mobotix. За время сотрудничества компании укрепили позиции на рынке видеонаблюдения и значительно расширили клиентскую базу. Прибыль Konica Minolta от сервисов видеонаблюдения в Европе в 2018 г. выросла более, чем в два раза.