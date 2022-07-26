Серию устройств Mobotix 7 пополнили панорамные IP-камеры Q71 с оптикой «рыбий глаз»

«АРМО-системы» представила камеру Q71 производства Mobotix, оснащенную объективом типа «рыбий глаз» и 12 МП сенсором, которая формирует панорамное изображение с разрешением до 8 МП. Новинка имеет низкопрофильный погодо- и вандалозащищенный корпус, в который интегрированы осветители различного типа (ИК и белого света) для черно-белой или цветной съемки в любое время суток. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы».

Благодаря встроенным интеллектуальным функциям, панорамная IP-камера позволяет решать не только задачи охранного наблюдения, но и маркетинговые – на основе анализа тепловых карт и других данных приложений видеоаналитики. При этом аналитическая платформа Mobotix 7 предусматривает наращивание и расширение интеллектуальных возможностей.

Максимальный охват территории обеспечивают камеры с оптикой типа «рыбий глаз», позволяющие контролировать происходящее на 360 градусов при установке на стене/потолке. Новая панорамная IP-камера Mobotix использует 12 МП сенсор, который формирует панорамное изображение с разрешением до 2880x2880 пикселей. При этом картинка может быть преобразована в удобный для восприятия вид, а преобразование выполняется непосредственно «на борту» камеры. В Q71 встроены громкоговоритель и микрофон для полной осведомленности оператора о ситуации на контролируемой территории и взаимодействия с людьми на объекте.

Mobotix Q71

Интегрированные осветители ИК и белого света дают возможность камере «видеть» в любое время суток, оставаясь малозаметной либо явно подсвечивая зону контроля. Так, ночью данная панорамная IP-камера может передавать информативное черно-белое изображение или более реалистичное цветное, в зависимости от используемой подсветки (ИК или белого света соответственно). Для эффективной работы устройства днем, особенно при установке в помещении, куда попадает большое количество естественного света, в Q71 предусмотрена функция WDR 120 дБ. С ее помощью камера балансирует яркость в пределах сцены, компенсируя засветку и темные участки.

Встроенные в Q71 функции видеоаналитики позволяют выявлять подвижные объекты, классифицировать их и подсчитывать, а также фиксировать такие параметры, как направление движения, длительность пребывания в заданной зоне и др. В этом камере помогают приложения MxActivitySensor и MxAnalytics, которые используют собранные данные, в том числе, для построения тепловых карт, отображающих все перемещения посетителей за заданный промежуток времени. Наряду с этим, панорамная IP-камера позволяет наращивать свой интеллектуальный функционал для адаптации к решению конкретных задач на объекте. Для этого предусмотрена открытая платформа видеоаналитики Mobotix 7, которая поддерживает установку различных «умных» приложений.

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Устанавливать Q71 на улице можно за счет ее всепогодного и антивандального исполнения, при этом камера не требует дополнительных кожухов и охладителей/нагревателей. Так, герметичный корпус устройства обеспечивает защиту от пыли и влаги по классу IP66, а диапазон рабочих температур составляет от -40 до +65 градусов Цельсия. Кроме того, панорамная IP-камера имеет вандалозащищенное исполнение класса IK10, что позволяет эксплуатировать ее в системах городского видеоконтроля, а также на территории таких объектов, как исправительные учреждения, спортплощадки, учебные заведения и др.

Новая панорамная IP-камера Q71 марки Mobotix доступна для заказа в компании «АРМО-системы».