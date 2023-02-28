Разделы

Айтеко VideoMatrix Vmx MarkerID


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 1
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 1
15.11.2021 «Видеоматрикс» проконтролирует груз в вагонах международной сталелитейной и горнодобывающей компании 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Konica Minolta 416 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17097 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3848 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33432 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4303 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1785 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56094 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25714 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 294 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 950 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 197 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25368 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1510 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2202 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1001 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9218 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5760 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3688 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2013 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
Айтеко - VideoMatrix - Vmx Dequs 7 2
Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA 5 2
Айтеко - VideoMatrix - Vmx Qualex 2 1
Шарова Ольга 9 1
Маляревский Александр 5 1
Нигматуллин Фарид 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154649 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20047 2
Зоология - наука о животных 2765 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 863 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2703 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50696 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9487 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6170 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 267 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 176 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1892 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2882 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 1
Паспорт - Паспортные данные 2700 1
