Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айтеко VideoMatrix Vmx MarkerID
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 2
|Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
|Konica Minolta 416 1
|Konica Minolta - Mobotix 33 1
|Айтеко - VideoMatrix - Vmx Dequs 7 2
|Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA 5 2
|Айтеко - VideoMatrix - Vmx Qualex 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393487, в очереди разбора - 732337.
Создано именных указателей - 184533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.