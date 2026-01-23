Разделы

Т1 Сервионика Айтеко IAR Group ИАР Групп

Т1 Сервионика - Айтеко - IAR Group - ИАР Групп

Российский производитель автоматизированного оборудования для промышленных предприятий и решений в области робототехники IAR-Group входит в ГК Айтеко с декабря 2024 года. 

СОБЫТИЯ

23.01.2026 Решение IAR-Group по обязательной маркировке внедрено на предприятии «Шишкин лес» 1
17.10.2025 «Айтеко» разработала собственную станцию инспекции на производстве 1
17.12.2024 «Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 3
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 15 2
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 625 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 2
Маркировка - Marking 1235 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 901 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex 11 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 7 1
Булгаков Дмитрий 7 2
Львов Владимир 17 1
Нигматуллин Фарид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 1
