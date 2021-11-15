«Видеоматрикс» проконтролирует груз в вагонах международной сталелитейной и горнодобывающей компании

Подписано соглашение о реализации нового проекта по видеоаналитике с использованием нейронных сетей на металлургическом предприятии. Полученный в результате разработки ООО «Видеоматрикс» инструмент цифровизации позволит автоматически анализировать содержимое грузовых вагонов и контролировать их перемещение силами искусственного интеллекта. Функционал станет расширением внедренной ранее системы автоматизации учета вагонов по номерам и контроля грузоперевозок.

Новое цифровое решение построено на базе продуктов отечественной разработки Vmx MarkerID и Vmx Dequs. Видеоаналитический контроль будет производиться на точках въезда, выезда, взвешивания, разгрузки, сортировки и перегона. С использованием детектирующих и сегментирующих нейронных сетей продукт способен определять классы вагонов по содержанию: пустой, заполненный углем, заполненный другой продукцией. Система также предусматривает дообучение, чтобы увеличить количество обнаруживаемых классов груза. В перспективе развития системы – контроль наличия посторонних предметов на поверхности груза и контроль чистоты вагонов, поставляемых на погрузку.

Внедренное автоматическое распознавание номеров вагонов обеспечивает логистическую целостность перемещения состава по сети металлургической промышленности от добычи до переработки и отправки конечной продукции.

Дополнительный функционал по автоматическому анализу и подтверждению содержимого вагонов совершенствует учет груза и усилит контроль за его перемещением. Все это позволит решить вопросы экономической безопасности – исключить риски несанкционированного вывоза продукции и возможность человеческих махинаций.