В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга

В российском реестре программ ЭВМ зарегистрировано программное обеспечение для контроля выбросов в атмосферу видеоаналитикой на ИИ и машинном зрении Vmx Dequs: ECO. Серверная видеоаналитика использует IP-видеокамеры предприятия и позволяет детектировать в первые секунды видимую нетипичную эмиссию. Об этом CNews сообщили представители компании «ВидеоМатрикс».

Быстрое обнаружение позволяет оперативно устранить причины появления эмиссии и, как результат, сократить общий объем в долгосрочном периоде. ПО Vmx Dequs: ECO является собственной разработкой компании «ВидеоМатрикс». Запись в реестр программ ЭВМ внесена под номером № 2024664428 в июне 2024 г.

В промышленности решение получило особое внимание в черной металлургии. Vmx Dequs: ECO используется для оценки герметизации дверей коксовых печей. ПО анализирует постоянные источники дымления, наличие огня в районе дверей, открытые или закрытые двери, наличие машины, обслуживающей печи. При обнаружении отклонения от нормы – фиксирует событие, информирует оператора с указанием времени начала и окончания, параметров газования, номера двери печи. Все случаи сохраняются в базу данных с фотографией события.

Собранная Vmx Dequs: ECO статистика об объеме и количестве случаев нетипичной эмиссии позволяет предприятиям контролировать ситуацию, оценивать эффективность инвестиций в экологическую модернизацию предприятия и управлять устойчивым развитием компании в согласии с ESG-принципами.