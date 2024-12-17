Айтеко IAR Group ИАР Групп
|17.12.2024
|«Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации 2
Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:
|Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 4 1
|Львов Владимир 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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