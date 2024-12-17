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Айтеко IAR Group ИАР Групп

Айтеко - IAR Group - ИАР Групп


17.12.2024 «Айтеко» инвестировала в российский стартап в области промышленной автоматизации 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Айтеко и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMatrix - ВидеоМатрикс 12 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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