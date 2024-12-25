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Система промышленной безопасности DES.ISS.Pro от «Айтеко» внесена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанная компанией «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») система промышленной безопасности Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional (DES.ISS.Pro) зарегистрирована в Едином реестре российского программного обеспечения. Разработка позволяет предприятиям повысить уровень безопасности на производстве и снизить издержки путем автоматизированного электронного оформления и согласования нарядов-допусков на работы повышенной опасности с применением электронной цифровой подписи, в том числе, на мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Временные потери, связанные с согласованием бумажных нарядов-допусков на производственные участки повышенной опасности между территориально удаленными структурами предприятий, могут существенно сказываться на эффективности их работы. Ключевые функции решения DES.ISS.Pro, представляющего собой усовершенствованную версию DES.ISS, дают возможность оформлять наряды-допуски и вести журналы в электронном виде, а также управлять процессом согласования с мобильных устройств с использованием электронной цифровой подписи. При этом осуществляется автоматическое логирование изменений, управление правами доступа, распределение функций и формирование отчета.

Внедрение системы DES.ISS.Pro позволяет сократить необоснованные простои производственных линий, прежде вызванные длительными согласованиями, снизить управленческие издержки и трудозатраты на сам процесс согласования и обеспечить мобильность согласующих лиц.

Кроме того, решение дает возможность своевременно выявлять отклонения в нарядно-допускной системе, включая нарушения системы безопасности, и, таким образом, усиливает контроль показателей промышленной безопасности на предприятии в целом.

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«Включение версии DES.ISS.Pro в Единый реестр российского программного обеспечения стало результатом значительной доработки предыдущей версии DES.ISS. В процессе улучшения системы были устранены риски в отношении ряда используемых компонент, использованы общедоступные библиотеки и системы управления базами данных (СУБД), а также другие компоненты. Это позволило сделать систему независимой от глобальных ограничений», - сказал руководитель направления систем промышленной безопасности и экологии ООО «Инвиатех» Евгений Браун.

Решение разработано в строгом соответствии с требованиями законодательства России по обеспечению промышленной безопасности.

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