ГК «Айтеко» реализовала проект по замещению зарубежной системы LIMS в компании «Каустик»

На крупнейшем предприятии Волгоградской области «Каустик» успешно завершен проект по импортозамещению системы управления лабораторной информацией и внедрению отечественной разработки DES.LIMS.Pro компании «Инвиатех» (входит в группу компаний «Айтеко»). Реализация проекта позволила повысить эффективность процессов управления качеством и безопасностью продукции на каждом из этапов производства.

Проект на «Каустике» был инициирован для решения задачи по замене зарубежного программного продукта STARLIMS и создания типового импортонезависимого ИТ-решения по управлению лабораторными испытаниями для обеспечения контроля качеством продукции на всей технологической цепочке предприятия.

Дмитрий Коржиков, начальник отдела внедрения информационных систем «Каустик», сказал: «Ранее используемое решение, в первую очередь, не отвечало требованиям по импортозамещению критически важных ИТ-систем. Но главное, не обеспечивало необходимого уровня автоматизации и оперативности проведения лабораторных измерений, требовало значительных эксплуатационных затрат, затрудняло реализацию программ цифровизации предприятия. Перед нами стояла цель обеспечить высокий уровень автоматизации, оперативность и достоверность лабораторных измерений на основе отечественного программного продукта».

Для реализации проекта было принято решение о переходе на российский программный продукт DES.LIMS.Pro. Выбор данного решения обусловлен более чем 15-летним опытом команды службы контроля качества по внедрению ПО класса LIMS (Laboratory Information Management System) в различных отраслях, включая химическую промышленность. Решающими факторами стали наличие успешных кейсов внедрения DES.LIMS.Pro на ряде индустриальных лидеров и отсутствие санкционных рисков, подтвержденное включением продукта в реестр отечественного ПО.

Евгений Разживин, руководитель направления систем контроля качества «Инвиатех», отметил: «Наша компания обладает мультивендорной экспертизой по внедрению систем этого класса и глубоким технологическим опытом в области разработки собственных решений. Это позволило нам обеспечить встраивание внедряемой российской LIMS в текущий ИТ-ландшафт и измерительный парк предприятия с сохранением обеспечения непрерывности текущих бизнес-процессов управления производством и качеством продукции».

В реализацию проекта вошли этапы проектного обследования, проектирования и разработки документации, тестовой опытно-промышленной эксплуатации. В 2024 г. решение DES.LIMS.Pro введено в промышленную эксплуатацию в двух цехах предприятия, с охватом 1000 проб и 260 методик испытаний в сутки. Несмотря на масштабные объемы обработки данных, работы были выполнены в рамках утвержденных сроков, благодаря возможностям по масштабированию нагрузки и реконфигурированию. Дальнейшая программа развития LIMS предприятия предусматривает в 2024-2026 гг. тиражирование решения на основе DES.LIMS.Pro на, неохваченные проектом, производственные цеха предприятия и открывает новые возможности для совершенствования процессов управления качеством и безопасностью продукции.

Внедрение DES.LIMS.Pro в компании «Каустик» обеспечило не только решение текущих актуальных производственных задач, но и формирование технологической и методологической основы для дальнейшего совершенствования процессов управления качеством и безопасностью продукции. В ходе совместного внедрения повысился уровень знания и опыт ключевых участников процесса управления качеством предприятия. По оценке заказчика, в результате реализации проекта повысились оперативность оценки и принятия решений по управлению качеством продукции и производительность труда персонала лабораторий и, как следствие, существенно снизилось количество ошибок и влияние человеческого фактора.