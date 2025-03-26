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МТС улучшила LTE-сеть в Черногорске

ПАО «МТС» улучшила качество связи в Черногорске республики Хакасия. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета для жителей Искожевского квартала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой апгрейд от МТС жители и гости смогут почувствовать в самом центре Черногорска, в районе Искожевского квартала — в границах улиц Линейная — Юбилейная — Генерала Тихонова — проспекта Космонавтов. Здесь располагаются автовокзал, спортивный комплекс, школа, детский сад, магазины и жилые дома, в том числе и новостройки. Благодаря строительству новой базовой станции в этих локациях улучшилось покрытие, а также увеличилась скорость мобильного интернета МТС.

«Мы продолжаем развивать сеть в разных уголках республики. Ранее мы расширили зоны покрытия 4G в микрорайонах № 8, «Арбан» и «МПС» в Абакане, а также первыми из операторов зашли с LTE в один из популярнейших курортов республики — «Сюгеш». На этот раз мы обновили телеком-инфраструктуру в Искожевском спальном районе промышленного Черногорска. Наша команда усердно работает над тем, чтобы пользоваться современными цифровыми сервисами в Хакасии с каждым днем становилось все быстрее и комфортнее», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

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