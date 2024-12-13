МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации

МТС с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» предоставила данные геоаналитики для известной в Хакасии сети супермаркетов. С помощью технологии МТС ритейлер просчитал трафик действующих торговых точек сети и проанализировал покупательскую аудиторию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Геоаналитическая платформа «Геоэффект» от МТС позволила проанализировать обезличенные данные о пешеходном трафике в локациях, где у компании открыты торговые точки. Аналитики оценили объем трафика и обезличенные данные о портрете аудитории: поле, возрасте, уровне доходов и расходов по категориям, времени нахождения посетителей и других показателях. В результате клиент смог оцифровать покупательский спрос в действующих магазинах. Всего у сети супермаркетов «Альпина маркет» открыто одиннадцать торговых точек — в Абакане, Черногорске и Минусинске, Курагино и городе Абаза, а также вдоль трассы Шушенское. В будущем обращение к технологии на базе геоаналитики позволит оптимизировать процесс масштабирования сети, подобрать самые удачные локации для открытия новых магазинов, а также сравнить позиции конкурентов.

«Наши современные технологии не первый год помогают компаниям из сферы ритейла оптимизировать процессы. Например, переход в облачную платформу МТС позволяет ритейлерам не тратить мощности собственной ИТ-инфраструктуры для совершения различных типов операций — от контроля и учета товаров в магазинах и складах до проведения розничных расчетов и работы карт лояльности. А умные датчики МТС проследят за микроклиматом в складских помещениях — в частности, обеспечат температурный контроль хранения овощей, фруктов или скоропортящихся продуктов», — сказал исполняющий обязанности директора МТС Сергей Киселев.

Геоаналитическая система МТС «Геоэффект» на основе обезличенных данных позволяет оценить фактическую численность населения, ежедневные и сезонные миграции, объем турпотока, нагрузку на инфраструктурные объекты, посещаемость мероприятий и общественных пространств. Например, в Ширинском районе республики с помощью геоаналитики удалось получить информацию о численности туристов, определить самые посещаемые локации и нарисовать социально-демографический портрет путешественника. Геоаналитическая система от МТС работает по модели подписки и позволяет клиенту самостоятельно выгружать регулярно обновляющиеся отчеты по выбранным параметрам.