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МТС внедрила систему мониторинга образовательного процесса в крупной школе Черногорска

МТС внедрила систему контроля безопасности и сохранности имущества в одной из крупных школ Черногорска. Решение на базе специальных датчиков позволит мгновенно получить информацию об аварийных ситуациях и потенциальных инцидентах в образовательном учреждении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В крупной средней общеобразовательной школе Черногорска с первого по одиннадцатый классы обучается более 1000 учеников. МТС установила порядка 80 датчиков на первом этаже в здании образовательного учреждения. Эти датчики способны считывать, закрыты ли окна по периметру школы, а также реагировать на оказавшихся в кабинетах, холлах, спортивном зале, библиотеке, столовой и других помещениях учреждения в неположенное время людей. При возникновении внештатной ситуации сотрудникам охранной службы мгновенно приходит оповещение.

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«Организация безопасности учебного процесса и сохранности школьного имущества — задачи для образовательных учреждений в Хакасии приоритетные. Предложенное нами решение охранной системы на основе сети специальных датчиков, я уверен, внесет свой вклад в создание комфортной образовательной среды в крупнейшем городе республики», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Ранее МТС запустила в Хакасии новый функционал в сервисе «Кто/Где»: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS.

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