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МТС: бизнес Хакасии стал чаще переносить данные в облака

МТС Web Services (MWS), входящая в группу МТС, сообщает о росте спроса на облачные сервисы в республике Хакасия. Сильнее всего в регионе выросло потребление объектного хранилища для размещения данных в облаке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным MWS, среди отраслей экономики Хакасии чаще всего в облачные сервисы инвестируют предприятия, занимающихся сделками с недвижимостью. Этот тренд отличается от общесибирского, поскольку в СФО облачными сервисами чаще всего пользуются ритейлеры, на них приходится порядка 40% клиентов MWS. Также известно, что 16% случаев свои данные в облако переносят сибирские предприятия из сферы ИТ и связи, в 10% — обрабатывающие производства.

Более того, инвестиции сибирских компаний в облачные сервисы выросли в сфере строительства — более чем в десять раз, гостиничном и ресторанном бизнесе — в 3,6 раза, обрабатывающем производстве — 2,4 раза, сфере образования — в 2,1 раза.

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Облачные тренды

Более 80% клиентов MWS в Сибирском федеральном округе используют виртуальную инфраструктуру, почти 80% — делают резервное копирование информации в облаке, почти 10% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в федеральном округе пользуются офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.

«Инвестиции в облачные решения позволят бизнесу в Хакасии достичь существенного сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру — особенно это важно для предприятий, которые имеют дело с большими массивами данных в любых сферах. Более того, облака позволяют перераспределить нагрузку на „железо“ и ускорить запуск новых проектов, масштабироваться, что очень важно для малого и среднего бизнеса республики», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

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