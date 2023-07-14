Российский квантовый центр и VK будут развивать квантовые вычисления в облаке

Российский квантовый центр и VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры планируют ускорить развитие квантовых вычислений с помощью облачной платформы VK Cloud. Первые эксперименты уже позволили решить часть технологических и инфраструктурных задач и провести вычисления с рекордными для России показателями. Об этом CNews сообщили представители VK.

Среди основных направлений сотрудничества — формирование облачной среды, которая поможет ускорить инновации в области квантовых вычислений. Например, построение квантового компьютера в облачном доступе и запуск на нем ключевых квантовых алгоритмов в режиме реального времени.

Облачная платформа обеспечит доступ к квантовым вычислениям для исследователей и бизнес-пользователей, и станет основой для обучения нового поколения разработчиков, работающих с квантовыми технологиями для решения прикладных задач.

«Квантовые вычисления могут дать бизнесу принципиально новые возможности при решении сложных задач из области оптимизации, моделирования и обработки данных. Сейчас квантовые компьютеры уже разрабатывается в России и в мире. Наша команда занимается созданием квантовых алгоритмов, эмуляторов квантовых компьютеров и инструментов работы с ними. Стратегическое партнерство с VK — это возможность сделать наши разработки на шаг ближе к конечному потребителю. Уже сейчас мы видим интерес к квантовым алгоритмам не только со стороны университетов и исследовательских центров, но и крупного бизнеса», — отметил Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра.

«Развитие квантовых технологий требует мощной инфраструктуры и высокой скорости работы ИТ-систем. Облачная платформа, как уже показали тесты, стабильно выдерживает нагрузку и позволяет быстро масштабироваться в зависимости от требований к числу кубит, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. — Чтобы сделать технологии нового поколения доступными широкой аудитории, важно обеспечить их надежность и простое управление процессами. В облаке эти задачи уже решены за счет отказоустойчивых высокодоступных сервисов, инструментов и мер безопасности, а также публичного облачного API, с которым могут работать пользователи».

***

VK Cloud — платформа с набором облачных сервисов для разработки и работы с данными для компаний любого масштаба, которые строят ИТ-решения в облаке. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, частные инсталляции в рамках Private Cloud, а также помогает мигрировать в облако.