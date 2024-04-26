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В Китае создан 504-кубитный чип для квантового суперкомпьютера. На подходе 1000-кубитный

В Китае готовы запустить 504-кубитный квантовый суперкомпьютер и уже разработали 1000-кубитный. В России пока создают квантовые процессоры с количеством кубитов на порядок меньше.

Рекорд Китая

Центр передового опыта в области квантовой информации и квантовой физики Китайской академии наук (CAS) поставил 504-кубитный сверхпроводящий квантовый вычислительный чип под названием Xiaohong компании QuantumCTek Co., Ltd., сообщило агентство Xinhua.

Ван Чжэнь (Wang Zhen), заместитель генерального директора China Telecom Quantum Group, компании, занимающейся квантовыми вычислениями с инвестициями China Telecom, заявил, что компания будет сотрудничать с QuantumCTek для разработки квантового компьютера с новым чипом Xiaohong, к которому будут иметь доступ пользователи по всему миру через облачную платформу квантовых вычислений, разработанную China Telecom Quantum Group.

«Это позволит пользователям в различных областях эффективно проводить исследования проблем и алгоритмов, имеющих практическое значение, а также ускорить применение квантовых вычислений в реальных сценариях», — сказал Ван Чжэнь.

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Kandinsky
Суперкомпьютер в представлении нейросети Kandinsky

504 — это рекорд для Китая по количеству кубитов в сверхпроводящем квантовом чипе. По данным QuantumCTek, чип Xiaohong используется для проверки килокубитной системы, уже разработанной компанией независимо.

Международная гонка кубитов

Доцент CAS Лян Футянь (Liang Futian) сказал, что ключевые показатели чипа Xiaohong, как ожидается, достигнут уровня производительности чипов основных международных облачных платформ квантовых вычислений, таких как IBM.

IBM заявила о выпуске чипа на тысячу кубитов в декабре 2023 г. Журнал Nature назвал его первым в мире.

В январе 2024 г. издание о высокопроизводительных вычислениях HPCwire сообщило о завершении калибровки квантового компьютера Advantag2 от канадской D-Wave Quantum Inc. с более чем 1,2 тыс. кубитов.

Ранее D-Wave заявляла также о важных результатах исследований, демонстрирующих успешное устранение квантовых ошибок (QEM) в прототипе Advantage2.

Проблема квантовых систем в том, что они страдают от вычислительных ошибок из-за шума в окружающей среде.

Российские достижения

Российские разработчики тоже работают над квантовыми технологиями, но соревнуются пока внутри страны.

Ученые из МФТИ сообщили о запуске первого российского 12-кубитного квантового процессора в январе 2024 г.

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Цифровизация

По словам разработчиков, пока их изобретение можно использовать только для исследовательских целей. Для практического применения и достижения конкурентного преимущества необходим квантовый процессор минимум из 100 кубитов.

В феврале 2024 г. советник генерального директора «Росатома» Руслан Юнусов сообщил в интервью ТАСС: «Мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе. Также у нас есть 25-кубитный компьютер на атомной платформе. Но качество операций лучше на ионной платформе».

«У нас есть планы от 50 до 100 кубитов. До конца этого года должны успеть 50 сделать. Посмотрим, может быть, получится и больше», — добавил Юнусов.

Квантовые компьютеры в будущем будут использоваться для решения задач, с которыми не могут справиться привычные нам электронные вычислительные машины. Это, например, моделирование природных процессов или очень сложные математические расчеты. Перспективным и активно развивающимся также является направление квантового машинного обучения.

Анна Любавина

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